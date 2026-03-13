Главная Экономика Этот овощ очень выгодно покупать — как супермаркеты переписали цены

Этот овощ очень выгодно покупать — как супермаркеты переписали цены

Дата публикации 13 марта 2026 17:12
Цены на картофель показали прогресс — какие расходы украинцев на продукт
Картофель дорожает в Украине очень умеренно. Фото: Новини.LIVE

Учитывая общую экономическую ситуацию в Украине, продуктовые сети вынуждены поднимать цены на товары. Подорожание коснулось всех продуктов питания в разной степени, но с наступлением весны некоторые позиции в супермаркетах могут поймать нисходящий тренд.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на картофель в Украине.

Сколько стоит картофель в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость килограмма картофеля зафиксировалась на уровне 19,16 грн по состоянию на 13 марта. Индекс потребительских цен относительно февраля составил всего 100,11%. В то же время показатель достиг 110,62% по сравнению с январем. Иными словами, продукт планомерно дорожает с начала года.

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, сколько минимально потребители должны заплатить за килограмм белого картофеля. Результат оказался таким:

  • АТБ — 11,79 грн;
  • Варус — 13,90 грн;
  • Фора — 14,49 грн;
  • Новус — 15,49 грн;
  • Ашан — 15,90 грн;
  • Сільпо — 20 грн;
  • МегаМаркет — 22,50 грн.
Инфографика с ценами на картофель
Минимальные цены на картофель в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Как изменились цены на картофель

Если сравнить средние цены на картофель в годовом разрезе, то украинцы удивятся, ведь увидят ощутимое удешевление любимого продукта. Так, в марте 2025-го килограмм овоща стоил около 32,60 грн: получается, за 12 месяцев произошло падение стоимости на 41,22%.

Наши граждане задумываются над вопросом, могут ли базовые продукты дорожать в ближайшее время из-за дефицита горючего и роста расходов на логистику. Координатор экспертной группы "Экономическая экспертная платформа" Олег Гетман рассказал в эфире Новини.LIVE, что значительного прироста цены не будет.

"Эффект влияния логистики на продукты питания и товары первой необходимости очень растянут. Доля логистики в стоимости продуктов составляет лишь 10%", — отметил эксперт.

По его словам, удорожание бензина на 10-20% приведет к росту потребительских цен максимум на 1-2%. Это мизерное влияние, которого люди не почувствуют. Зато девальвация гривны и инфляция способны нанести больший вред кошелькам украинцев.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине ежемесячно дорожает хлеб ориентировочно на 1,5-2%, учитывая инфляцию и рост себестоимости производства. Зато логистика и сырье имеют небольшое влияние на ценообразование.

Также мы писали, что после Пасхи в 2026 году куриные яйца могут не подешеветь в супермаркетах, как обычно было в Украине. На рост стоимости повлияют логистические расходы и пересмотр цен на корма.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
