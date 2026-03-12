Стоимость хлеба в Украине растет ежемесячно — что заставляет цены меняться

Цены на хлеб неустанно движутся вверх. Фото: Новини.LIVE

В Украине умеренно меняются цены на товары — дорожают продукты питания и не только. Из-за войны на Ближнем Востоке стоимость горючего выросла, то есть логистика по состоянию на март 2026 года требует усиленных финансовых вложений. Возникает вопрос, увидят ли потребители новые цены на хлеб в супермаркетах в ближайшее время.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE.

Чем формируется стоимость хлеба в Украине

Украинцы могут ошибочно полагать, что значительную долю цены хлебобулочных изделий составляют расходы на сырье и логистику. На самом же деле в себестоимости производства этих продуктов пшеница занимает далеко не главное место — ее вклад доходит максимум до 25%. Другими ключевыми компонентами являются:

энергетика;

соотношение гривны к евро или доллару;

оплата труда;

налоги.

"Зима была сложной, особенно для бизнеса. В сильные морозы обеспечить энергоэффективность предприятия на генераторах — это очень дорого. Поэтому расходы разбиваются на год, ведь если сразу заложить рыночную цену — сколько стоит произвести продукт — то потребители от него откажутся", — констатировал Денис Марчук.

По его словам, условно каждый месяц стоимость товара поднимают на определенный процент, дабы изменения не слишком сильно были ощутимы и не ударили по кошелькам украинцев. В целом сложилась такая ситуация, что в течение последних трех лет хлеб ежемесячно дорожает в среднем на 1,5-2%.

Доля логистики в ценообразовании

Ранее координатор экспертной группы "Экономическая экспертная платформа" Олег Гетман в эфире Новини.LIVE рассказал, что эффект влияния логистики на потребительские цены в Украине мизерный, поскольку доля топлива в себестоимости производства продуктов питания составляет лишь 10%.

"Если сейчас топливо подорожает на 10-20%, то цены вырастут максимум на 1%", — уточнил спикер.

Подорожание товаров действительно произойдет, однако не из-за увеличенных расходов на бензин, а учитывая темпы инфляции. Иными словами, изменения будут накопительные: цены вырастут из-за постепенной девальвации гривны, которую запустил Национальный банк.

