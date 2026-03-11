Цены на яйца после Пасхи могут удивить — ждать ли традиционного удешевления

Цены на яйца после Пасхи могут не измениться. Фото: Новини.LIVE

В Украине традиционно дорожают продукты питания накануне больших праздников, а после пиковых периодов дешевеют. Однако с ценами на яйца нельзя быть уверенным, что они упадут после Пасхи. Помешает новая стоимость логистики, спровоцированная войной на Ближнем Востоке.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине и может ли продукт подешеветь во второй половине весны 2026 года.

Цены на яйца после Пасхи

Украинцам стоит готовиться к удорожанию куриных яиц, поскольку Пасха спровоцирует массовый ажиотаж — спрос будет превышать предложение. Традиционно после окончания пикового периода, то есть ближе к лету, цены падают, однако в 2026 году не исключена обратная тенденция.

Аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Максим Гопка рассказал изданию "РБК-Украина", что снижение цены востребованного продукта не допустят расходы на корма, которые остаются основной составляющей себестоимости производства, а также дорогое топливо.

Если в ближайшее время бензин не подешевеет, то даже рост рыночного предложения яиц и уравновешивание спроса после Пасхи не помогут унормировать ситуацию со стоимость продукта.

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, какую минимальную сумму придется заплатить за упаковку яиц по состоянию на 11 марта:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 69,80 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 76 грн;

АТБ — 76,70 грн;

Новус — 76,99 грн;

МегаМаркет — 88,20 грн.

Минимальная стоимость упаковки куриных яиц в Украине. Фото: Новини.LIVE

Что будет с инфляцией в Украине

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что в результате блокирования Ормузского пролива суда с нефтью и нефтепродуктами не могут доставить груз. Как результат, топливо в Европе и Украине резко подорожало. Логистика как составляющая почти всех отраслей способна негативно повлиять на цены.

"Топливо является составляющей любого сектора национальной экономики. Если месяц назад прогнозировали инфляцию 8,2% на конец 2026 года, то сейчас есть уверенность, что показатель выйдет далеко за 10%", — констатировал Плотников.

Иными словами, украинцам не избежать подорожания продуктов питания, если ситуация с топливом не нормализуется. Куриные яйца тоже постигнет аналогичная тенденция, хотя потребители могут почувствовать влияние не сразу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, война на Ближнем Востоке может вызвать подорожание продуктов питания в Украине. Быстрее всего цены вырастут на импортные и тепличные овощи/фрукты, в частности на помидоры/огурцы.

Также мы писали, что стоимость топлива в Украине не сильно повлияет на потребительские цены, поскольку доля логистики в продуктах питания составляет максимум 10%. Подорожание товаров спровоцирует инфляция.