Цены на яйца оказались невыгодными — что случилось в АТБ и других супермаркетах (фото)

Цены на куриные яйца в АТБ снова изменились. Фото: Новини.LIVE

В Украине умеренно дорожают продукты питания. Цены на яйца не стоят на месте, они колеблются, учитывая общую экономическую ситуацию. За поштучный товар в АТБ и других супермаркетах, благодаря которому потребители могли экономить, придется заплатить больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине по состоянию на вторник, 10 марта.

Реклама

Читайте также:

Цены на поштучные яйца

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 83,95-84,10 грн. Верхняя граница поднялась на 15 копеек впервые за последние два месяца, что свидетельствует о росте показателей в супермаркетах. Украинцы могут экономить, выбирая нефасованный продукт, то есть поштучные яйца.

Но они тоже умеренно дорожают. Например, в АТБ одно яйцо стоит 6,49 грн по состоянию на 10 марта 2026 года, а 4 марта цена зафиксировалась на уровне 6,39 грн/шт. Зато в последний день зимы — 28 февраля — стоимость составляла 6,09 грн/шт.

Для сравнения, самая дешевая упаковка категории С1 стоит в АТБ 76,70 грн. Получается, разница на десятке фасованных и поштучных яиц равна 11,80 грн. За такие деньги удастся приобрести лишь одно яйцо дополнительно, а не два-три, как раньше.

Цена одного куриного яйца 1 категории в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В других популярных супермаркетах ситуация не сильно отличается. В частности в Варусе цена находится на уровне 5,49 грн/шт., в Форе — 6,49 грн/шт., в Ашане — 6,50 грн/шт., в МегаМаркете — 7,60 грн/шт. (выросла на 10 копеек впервые за несколько месяцев).

Что делать, если цена в чеке отличается

Ранее товаровед Лилия Быстрицкая рассказала в комментарии Новини.LIVE, что делать потребителям в случае несоответствия цены в чеке и суммы, указанной на этикетке. По словам эксперта, это случается часто, а причины тривиальны: работники зала не успевают заменить ценники после отмены скидки или изменения стоимости товара.

"В такой ситуации рекомендуется обратиться к кассиру или администратору магазина, сфотографировать ценник, требовать продажу товара по указанной на полке цене или отказаться от покупки", — отметила Быстрицкая.

Согласно украинскому законодательству, покупатель имеет право заплатить за продукт не более суммы, указанной на ценнике. Если на кассе выяснилось, что цена изменилась, клиент может отменить операцию, а не превышать запланированные расходы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на потребительские товары могут подняться в Украине, однако влияние курса доллара и стоимости горючего будет минимальным. Ощутимый эффект даст инфляция, которая может не оправдать прогнозы.

Также мы писали, что перед поездкой в Венгрию стоит внимательно проверить багаж, ведь некоторые продукты, алкоголь и табак имеют строгие ограничения на ввоз. А нарушение может привести к штрафам.