Ціни на яйця в невигідній позиції — що сталося в АТБ та інших супермаркетах (фото)

Ціни на курячі яйця в АТБ знову змінилися. Фото: Новини.LIVE

В Україні помірно дорожчають продукти харчування. Ціни на яйця не стоять на місці, вони коливаються з огляду на загальну економічну ситуацію. Раніше споживачі могли заощадити трохи грошей на поштучному товарі в АТБ чи іншому супермаркеті, однак тепер доведеться платити більше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні станом на вівторок, 10 березня.

Ціни на поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 83,95-84,10 грн. Верхня межа піднялася на 15 копійок вперше за останні два місяці, що свідчить про зростання показників у супермаркетах. Українці можуть економити, обираючи нефасований продукт, тобто поштучні яйця.

Однак вони також помірно дорожчають. Наприклад, в АТБ одне яйце коштує 6,49 грн станом на 10 березня 2026 року, а 4 березня ціна зафіксувалася на рівні 6,39 грн/шт. Натомість в останній день зими — 28 лютого — вартість становила 6,09 грн/шт.

Для порівняння, найдешевша упаковка категорії С1 коштує в АТБ 76,70 грн. Виходить, різниця на десятку фасованих і поштучних яєць дорівнює 11,80 грн. За такі гроші вдасться придбати лише одне яйце додатково, а не два-три, як раніше.

Ціна одного курячого яйця 1 категорії в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В інших популярних супермаркетах ситуація не сильно відрізняється. Зокрема у Варусі ціна перебуває на рівні 5,49 грн/шт., у Форі — 6,49 грн/шт., в Ашані — 6,50 грн/шт., у МегаМаркеті — 7,60 грн/шт. (виросла на 10 копійок вперше за кілька місяців).

Що робити, якщо ціна в чеку відрізняється

Раніше товарознавиця Лілія Бистрицька розповіла в коментарі Новини.LIVE, що робити споживачам у разі невідповідності ціни в чеку та суми, вказаної на етикетці. За словами експертки, це трапляється часто, а причини тривіальні: працівники залу не встигають замінити цінники після скасування знижки чи зміни вартості товару.

"В такій ситуації рекомендується звернутися до касира чи адміністратора магазину, сфотографувати цінник, вимагати продаж товару за вказаною на полиці ціною або відмовитися від покупки", — наголосила Бистрицька.

Згідно з українським законодавством, покупець має право заплатити за продукт не більше суми, вказаної на ціннику. Якщо на касі з’ясувалося, що ціна змінилася, клієнт може скасувати операцію, а не перевищувати заплановані витрати.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ціни на споживчі товари можуть піднятися в Україні, однак вплив курсу долара і вартості пального буде мінімальним. Відчутний ефект дасть інфляція, яка може не виправдати прогнози.

Також ми писали, що перед поїздкою до Угорщини варто уважно перевірити багаж, бо деякі продукти, алкоголь і тютюн мають суворі обмеження на ввезення. А порушення може призвести до штрафів.