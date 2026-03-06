Яйця в Україні ризикують подорожчати — скільки коштує упаковка і що буде з цінами

Ціни на курячі яйця довго залишалися стабільними. Фото: Новини.LIVE

Вартість продуктів в Україні не стоїть на місці. Ціни на яйця в АТБ та інших супермаркетах відчутно зросли протягом двох місяців 2026 року. Споживачі можуть економити, купуючи нефасований товар, однак різниця у витратах не дуже помітна.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні.

Скільки коштують яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,23-83,95 грн станом на 6 березня 2026 року. Індекс споживчих цін — 99,97%, тобто продукт подешевшав приблизно на 0,03% відносно лютого. Можна сказати, що ситуація стабілізувалася.

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і з’ясували, які мінімальні суми повинні віддати українці за звичайну упаковку курячих яєць. На початку березня результат виявився таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 73,59 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 76 грн;

АТБ — 76,70 грн;

МегаМаркет — 88,20 грн.

Мінімальна вартість упаковки яєць в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Що може бути з цінами на продукти

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що може бути з цінами на продукти в Україні з огляду на різке дорожчання пального. Внаслідок війни на Близькому Сході судна з нафтою і нафтопродуктами не можуть пройти Ормузькою протокою.

Українські АЗС дуже оперативно відреагували на зростання світових цін на нафту і підняли вартість пального. Вранці 6 березня бензин А-95 коштував у Києві від 67,90 грн за літр, преміальний А-100 — від 77,90 грн. Очевидно, дорожчання логістики здатне сильно вдарити по споживчим цінами.

"Пальне є складовою будь-якого сектору національної економіки. Якщо місяць тому прогнозували інфляцію 8,2% на кінець 2026 року, то зараз є впевненість, що показник вийде далеко за 10%", — констатував Плотніков.

Іншими словами, продукти харчування будуть дорожчати швидкими темпами через проблеми з транспортуванням нафти. Ситуація залежить від того, як довго триватиме блокування Ормузької протоки, скільки часу пальне не буде надходити в Європу тощо.

