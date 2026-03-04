Мінімальна ціна на цукор — в яких супермаркетах шукати

Ціни на цукор в Україні у березні. Фото: Новини.LIVE Колаж: Новини.LIVE

Враховуючи постійне дорожчання товарів у супермаркетах, українці намагаються економити, шукаючи продукти зі знижками. Через здорожчання палива чимало базових позицій в асортименті можуть зрости в ціні найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на цукор в популярних супермаркетах України станом на 4 березня

Реклама

Читайте також:

Вартість цукру у супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня ціна 1 кг цукру по Україні перебуває на рівні 28,95 грн. На початку 2026 року цей показник був майже таким самим — 28,52 грн/кг.

Водночас у супермаркетах Києва він коштує набагато дорожче. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і вияснили, скільки коштує кілограм цукру. Станом на 4 березня кило цукру в Україні коштує:

Новус — найдешевший 28,49 грн/кг, найдорожчий 42,39 грн/кг;

Фора — найдешевший 28,50 грн/кг;, найдорожчий 44,90 грн/кг;

Ашан — найдешевший 28,50 грн/кг, найдорожчий 41,60 грн/кг;

Сільпо — найдешевший 27,99 грн/кг;, найдорожчий 40,99 грн/кг;

АТБ — найдешевший 29,90 грн/кг;, найдорожчий 39,50 грн/кг;

Варус — найдешевший 26,90 грн/кг;, найдорожчий 39,90 грн за 900 грам;

ЭКО — найдешевший 22,90 грн/кг;, найдорожчий 39,50 грн/кг.

Ціна цукру в супермаркеті ЕКО. Фото: Новини.LIVE

Що ще треба знати про ціни на продукти

В Україні різко виросли ціни на яйця всього за кілька днів. Споживачам доведеться змиритися з подорожчанням поштучного продукту в АТБ на десятки копійок і зменшенням економії. Натомість мінімальна вартість упаковки в різних супермаркетах залишилася на попередньому рівні.

Водночас, морква подешевшала на 60% за рік, з лютого 2025 року. 12 місяців тому кілограм овочу коштував орієнтовно 36,77 грн/кг, а наприкінці зими 2026-го моркву продавали по 14,92 грн/кг.

Раніше ми писали, які секрети приховують супермаркети, коли влаштовують розпродажі продуктів із хорошим терміном придатності. Часто це намагання стимулювати покупців і звільнити місця на полицях.

Також ми розповідали про 10 топових позицій в асортиментах АТБ і Метро, які коштують значно дешевше ніж звичайно.