Головна Життя Мінімум, який треба заплатити за цукор — в якому супермаркеті найдешевший

Мінімум, який треба заплатити за цукор — в якому супермаркеті найдешевший

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 14:45
Мінімальна ціна на цукор — в яких супермаркетах шукати
Ціни на цукор в Україні у березні. Фото: Новини.LIVE Колаж: Новини.LIVE

Враховуючи постійне дорожчання товарів у супермаркетах, українці намагаються економити, шукаючи продукти зі знижками. Через здорожчання палива чимало базових позицій в асортименті можуть зрости в ціні найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на цукор в популярних супермаркетах України станом на 4 березня

Читайте також:

Вартість цукру у супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня ціна 1 кг цукру по Україні перебуває на рівні 28,95 грн. На початку 2026 року цей показник був майже таким самим — 28,52 грн/кг. 

Водночас у супермаркетах Києва він коштує набагато дорожче. Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і вияснили, скільки коштує кілограм цукру. Станом на 4 березня кило цукру в Україні коштує:

  • Новус — найдешевший 28,49 грн/кг, найдорожчий 42,39 грн/кг;
  • Фора — найдешевший 28,50 грн/кг;, найдорожчий 44,90 грн/кг;
  • Ашан — найдешевший 28,50 грн/кг, найдорожчий 41,60 грн/кг;
  • Сільпо —  найдешевший 27,99 грн/кг;, найдорожчий 40,99 грн/кг;
  • АТБ — найдешевший 29,90 грн/кг;, найдорожчий 39,50 грн/кг;
  • Варус — найдешевший 26,90 грн/кг;, найдорожчий 39,90 грн за 900 грам;
  • ЭКО — найдешевший 22,90 грн/кг;, найдорожчий 39,50 грн/кг.
ціни на цукор нові - фото 1
Ціна цукру в супермаркеті ЕКО. Фото: Новини.LIVE

Що ще треба знати про ціни на продукти

В Україні різко виросли ціни на яйця всього за кілька днів. Споживачам доведеться змиритися з подорожчанням поштучного продукту в АТБ на десятки копійок і зменшенням економії. Натомість мінімальна вартість упаковки в різних супермаркетах залишилася на попередньому рівні.

Водночас, морква подешевшала на 60% за рік, з лютого 2025 року. 12 місяців тому кілограм овочу коштував орієнтовно 36,77 грн/кг, а наприкінці зими 2026-го моркву продавали по 14,92 грн/кг.

Раніше ми писали, які секрети приховують супермаркети, коли влаштовують розпродажі продуктів із хорошим терміном придатності. Часто це намагання стимулювати покупців і звільнити місця на полицях.

Також ми розповідали про 10 топових позицій в асортиментах АТБ і Метро, які коштують значно дешевше ніж звичайно.

цукор магазини покупки ціни ціни на продукти
Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
