Вигідні знижки на продукти до 65% — що коштує дешевше в АТБ і Метро

Цукерки в супермаркеті, на які встановили вигідні знижки. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України можуть економити гроші, стежати за акційними пропозиціями на продукти. Ціни в супермаркетах постійно коливаються, здебільшого у бік зростання, тому не завадить влаштовувати шопінг у період вигідних розпродажів, аби зберегти частину бюджету.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 топових позицій в асортиментах АТБ і Метро, які коштують значно дешевше наприкінці лютого.

Реклама

Читайте також:

Великі знижки в АТБ і Метро

Згідно з інформацією в онлайн-магазині АТБ, до свята весни приготували приємні акції. З нагоди настання березня діють знижки на безліч затребуваних товарів: солодощі, каву, чай, алкогольні напої, морозиво, заморожені морепродукти тощо. Вигода триватиме до 3 березня включно.

Мережа "Метро" теж не відстає від конкурента і знизила ціни аж до 65% на деякі позиції в асортименті. Щоб скористатися акційними умовами, які діятимуть для клієнтів навіть у березні, треба замовити доставку продуктів.

Ми промоніторили сайти обох супермаркетів і з’ясували, що споживачам віддають набагато дешевше станом на 26 лютого 2026 року:

сир — 89 грн замість 255 грн (-65%, Метро);

джин — 359 грн замість 709,70 грн (-49%, АТБ);

морозиво — 119,90 грн замість 229,90 грн (-47%, АТБ);

олія оливкова — 299 грн замість 569 грн (-47%, Метро);

шоколад із молочний з арахісом — 55,90 грн замість 99,90 грн (-44%, АТБ);

чай — 45,50 грн замість 80,90 грн (-43%, АТБ);

печиво здобне — 95 грн замість 165 грн (-42%, Метро);

крабові палички заморожені — 49,90 грн замість 86,50 грн (-42%, АТБ);

сосиски — 149 грн замість 223 грн (-33%, Метро);

гомілка куряча — 105 грн замість 134,90 грн (-22%, Метро).

Знижки на різноманітні продукти харчування в Метро. Фото: скриншот

Чому супермаркети розпродують продукти

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у товарознавиці Лілії Бистрицької, чому продуктові мережі часто встановлюють вигідні знижки на товари з хорошим терміном придатності. Адже немає сенсу зменшувати виторг, якщо продукти можуть довго простояти на полиці.

За словами експертки, це традиційна практика супермаркетів. І в більшості випадків заклади не потребують швидко позбутися товару через його псування. Головною причиною розпродажів здебільшого є намагання стимулювати відвідувачів до активних покупок.

"Наявність знижки не означає, що товар неякісний, однак споживачам варто уважно перевіряти дату виробництва, умови зберігання та цілісність упаковки", — констатувала Бистрицька.

Інші причини включають необхідність звільнити полиці для нового асортименту, зокрема сезонного, оптимізувати складські залишки тощо. Плюс знижки — це звична маркетингова стратегія для привернення уваги до конкретного продукту.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні продовжуються цінові коливання на курячі яйця. Споживачі можуть економити, обираючи поштучний товар, однак в АТБ та інших супермаркетах вартість підвищилася.

Також ми писали, що може приховувати сирна і ковбасна нарізка в супермаркетах. Українцям варто з обережністю купувати фасовані продукти, оскільки виробники часто приховують деякі нюанси.