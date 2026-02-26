Большие скидки на продукты до 65% — что отдают дешевле в АТБ и Метро

Конфеты в супермаркете, на которые установили выгодные скидки. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут экономить деньги, отслеживая скидки на продукты. Цены в супермаркетах постоянно колеблются, в основном в сторону роста, поэтому не помешает устраивать шопинг в период выгодных распродаж, дабы сохранить часть бюджета.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 топовых позициях в ассортименте АТБ и Метро, которые стоят значительно дешевле в конце февраля.

Большие скидки в АТБ и Метро

Согласно информации в онлайн-магазине АТБ, к празднику весны приготовили приятные акции. По случаю наступления марта действуют скидки на множество востребованных товаров: сладости, кофе, чай, алкогольные напитки, мороженое, замороженные морепродукты и пр. Выгода продлится до 3 марта включительно.

Сеть "Метро" тоже не отстает от конкурента и снизила цены до 65% на некоторые позиции в ассортименте. Чтобы воспользоваться акционными условиями, которые будут действовать для клиентов даже в марте, надо заказать доставку продуктов.

Мы промониторили сайты обоих супермаркетов и выяснили, что потребителям отдают гораздо дешевле по состоянию на 26 февраля 2026 года:

сыр — 89 грн вместо 255 грн (-65%, Метро);

джин — 359 грн вместо 709,70 грн (-49%, АТБ);

мороженое — 119,90 грн вместо 229,90 грн (-47%, АТБ);

масло оливковое — 299 грн вместо 569 грн (-47%, Метро);

шоколад молочный с арахисом — 55,90 грн вместо 99,90 грн (-44%, АТБ);

чай — 45,50 грн вместо 80,90 грн (-43%, АТБ);

печенье сдобное — 95 грн вместо 165 грн (-42%, Метро);

крабовые палочки замороженные — 49,90 грн вместо 86,50 грн (-42%, АТБ);

сосиски — 149 грн вместо 223 грн (-33%, Метро);

голень куриная — 105 грн вместо 134,90 грн (-22%, Метро).

Скидки на разнообразные продукты питания в Метро. Фото: скриншот

Почему супермаркеты распродают продукты

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у товароведа Лилии Быстрицкой, почему продуктовые сети часто устанавливают выгодные скидки на товары с хорошим сроком годности. Ведь нет смысла уменьшать выручку, если продукты могут долго простоять на полке.

По словам эксперта, это традиционная практика супермаркетов. И в большинстве случаев заведения не нуждаются в быстром избавлении от товара из-за его порчи. Главной причиной распродаж в основном является попытка стимулировать посетителей к активным покупкам.

"Наличие скидки не означает, что товар некачественный, однако потребителям следует внимательно проверять дату производства, условия хранения и целостность упаковки", — констатировала Быстрицкая.

Другие причины включают необходимость освободить полки для нового ассортимента, в частности сезонного, оптимизировать складские остатки и тому подобное. Плюс скидки — это привычная маркетинговая стратегия для привлечения внимания к конкретному продукту.

