Минимальная цена сахара — в каких магазинах искать

Учитывая постоянное подорожание товаров в супермаркетах, украинцы пытаются экономить, ища продукты со скидками. Из-за подорожания топлива немало базовых позиций в ассортименте могут вырасти в цене в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на сахар в популярных супермаркетах Украины по состоянию на 4 марта.

Стоимость сахара в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя цена 1 кг сахара по Украине находится на уровне 28,95 грн. В начале 2026 года этот показатель был почти таким же — 28,52 грн/кг.

В то время в супермаркетах Киева он стоит гораздо дороже. Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, сколько стоит килограмм сахара. По состоянию на 4 марта кило сахара в Украине стоит:

Новус — самый дешевый 28,49 грн/кг, самый дорогой 42,39 грн/кг;

Фора — самый дешевый 28,50 грн/кг;, самый дорогой 44,90 грн/кг;

Ашан — самый дешевый 28,50 грн/кг, самый дорогой 41,60 грн/кг;

Сильпо — самый дешевый 27,99 грн/кг;, самый дорогой 40,99 грн/кг;

АТБ — самый дешевый 29,90 грн/кг;, самый дорогой 39,50 грн/кг;

Варус — самый дешевый 26,90 грн/кг;, самый дорогой 39,90 грн за 900 грамм;

ЭКО — самый дешевый 22,90 грн/кг;, самый дорогой 39,50 грн/кг.

Цена сахара в супермаркете ЭКО. Фото: Новини.LIVE

Что еще надо знать о ценах на продукты

