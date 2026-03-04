Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Жизнь Минимум цены на кило сахара — в каком магазине дешевле

Минимум цены на кило сахара — в каком магазине дешевле

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 14:45
Минимальная цена сахара — в каких магазинах искать
Цены на сахар в Украине в марте. Фото: Новини.LIVE Коллаж: Новини.LIVE

Учитывая постоянное подорожание товаров в супермаркетах, украинцы пытаются экономить, ища продукты со скидками. Из-за подорожания топлива немало базовых позиций в ассортименте могут вырасти в цене в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на сахар в популярных супермаркетах Украины по состоянию на 4 марта.

Реклама
Читайте также:

Стоимость сахара в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя цена 1 кг сахара по Украине находится на уровне 28,95 грн. В начале 2026 года этот показатель был почти таким же — 28,52 грн/кг.

В то время в супермаркетах Киева он стоит гораздо дороже. Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, сколько стоит килограмм сахара. По состоянию на 4 марта кило сахара в Украине стоит:

  • Новус — самый дешевый 28,49 грн/кг, самый дорогой 42,39 грн/кг;
  • Фора — самый дешевый 28,50 грн/кг;, самый дорогой 44,90 грн/кг;
  • Ашан — самый дешевый 28,50 грн/кг, самый дорогой 41,60 грн/кг;
  • Сильпо — самый дешевый 27,99 грн/кг;, самый дорогой 40,99 грн/кг;
  • АТБ — самый дешевый 29,90 грн/кг;, самый дорогой 39,50 грн/кг;
  • Варус — самый дешевый 26,90 грн/кг;, самый дорогой 39,90 грн за 900 грамм;
  • ЭКО — самый дешевый 22,90 грн/кг;, самый дорогой 39,50 грн/кг.
ціни на цукор нові - фото 1
Цена сахара в супермаркете ЭКО. Фото: Новини.LIVE

Что еще надо знать о ценах на продукты

В Украине резко выросли цены на яйца всего за несколько дней. Потребителям придется смириться с подорожанием поштучного продукта в АТБ на десятки копеек и уменьшением экономии. Зато минимальная стоимость упаковки в разных супермаркетах осталась на прежнем уровне.

В то же время, морковь подешевела на 60% за год, с февраля 2025 года. 12 месяцев назад килограмм овоща стоил ориентировочно 36,77 грн/кг, а в конце зимы 2026-го морковь продавали по 14,92 грн/кг.

Ранее мы писали, какие секреты скрывают супермаркеты, когда устраивают распродажи продуктов с хорошим сроком годности. Часто это попытка стимулировать покупателей и освободить места на полках.

Также мы рассказывали о 10 топовых позициях в ассортименте АТБ и Метро, которые стоят значительно дешевле обычного.

сахар магазины покупки цены цены на продукты
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации