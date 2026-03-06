Яйца в Украине рискуют подорожать — сколько стоит десяток и что будет с ценами

Цены на куриные яйца долго оставались стабильными. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продуктов в Украине не фиксируется на одном месте. Цены на яйца в АТБ и других популярных супермаркетах ощутимо выросли в течение двух месяцев 2026 года. Потребителям удается экономить, покупая нефасованный товар, но разница в расходах не очень заметна.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине.

Сколько стоят яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 82,23-83,95 грн по состоянию на 6 марта 2026 года. Индекс потребительских цен — 99,97%, то есть продукт подешевел примерно на 0,03% относительно февраля. Можно сказать, что ситуация стабилизировалась.

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, какие минимальные суммы должны отдать украинцы за обычную упаковку куриных яиц. В начале марта результат оказался таким:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 73,59 грн;

Фора — 74,90 грн;

Ашан — 75,90 грн;

Метро — 76 грн;

АТБ — 76,70 грн;

МегаМаркет — 88,20 грн.

Минимальная стоимость упаковки яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что может быть с ценами на продукты

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что может быть с ценами на продукты в Украине ввиду резкого подорожания топлива. Вследствие войны на Ближнем Востоке суда с нефтью и нефтепродуктами не могут пройти через Ормузский пролив.

Украинские АЗС очень оперативно отреагировали на рост мировых цен на нефть и подняли стоимость топлива. Утром 6 марта бензин А-95 стоил в Киеве от 67,90 грн за литр, премиальный А-100 — от 77,90 грн. Очевидно, удорожание логистики способно сильно ударить по потребительским ценам.

"Топливо является составляющей любого сектора национальной экономики. Если месяц назад прогнозировали инфляцию 8,2% на конец 2026 года, то сейчас есть уверенность, что показатель выйдет далеко за 10%", — констатировал Плотников.

Иными словами, продукты питания будут дорожать быстрыми темпами из-за проблем с транспортировкой нефти. Ситуация зависит от того, как долго продлится блокировка Ормузского пролива, сколько времени топливо не будет поступать в Европу и пр.

Что еще нужно знать украинцам

