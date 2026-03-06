Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Цены на яйца недолго будут стабильными — сколько денег брать в супермаркет

Цены на яйца недолго будут стабильными — сколько денег брать в супермаркет

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 16:05
Яйца в Украине рискуют подорожать — сколько стоит десяток и что будет с ценами
Цены на куриные яйца долго оставались стабильными. Фото: Новини.LIVE

Стоимость продуктов в Украине не фиксируется на одном месте. Цены на яйца в АТБ и других популярных супермаркетах ощутимо выросли в течение двух месяцев 2026 года. Потребителям удается экономить, покупая нефасованный товар, но разница в расходах не очень заметна.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоят яйца в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 находится в диапазоне 82,23-83,95 грн по состоянию на 6 марта 2026 года. Индекс потребительских цен — 99,97%, то есть продукт подешевел примерно на 0,03% относительно февраля. Можно сказать, что ситуация стабилизировалась.

Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и выяснили, какие минимальные суммы должны отдать украинцы за обычную упаковку куриных яиц. В начале марта результат оказался таким:

  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Новус — 73,59 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • Ашан — 75,90 грн;
  • Метро — 76 грн;
  • АТБ — 76,70 грн;
  • МегаМаркет — 88,20 грн.
Инфографика с ценами на яйца
Минимальная стоимость упаковки яиц в супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Что может быть с ценами на продукты

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE, что может быть с ценами на продукты в Украине ввиду резкого подорожания топлива. Вследствие войны на Ближнем Востоке суда с нефтью и нефтепродуктами не могут пройти через Ормузский пролив.

Украинские АЗС очень оперативно отреагировали на рост мировых цен на нефть и подняли стоимость топлива. Утром 6 марта бензин А-95 стоил в Киеве от 67,90 грн за литр, премиальный А-100 — от 77,90 грн. Очевидно, удорожание логистики способно сильно ударить по потребительским ценам.

"Топливо является составляющей любого сектора национальной экономики. Если месяц назад прогнозировали инфляцию 8,2% на конец 2026 года, то сейчас есть уверенность, что показатель выйдет далеко за 10%", — констатировал Плотников.

Иными словами, продукты питания будут дорожать быстрыми темпами из-за проблем с транспортировкой нефти. Ситуация зависит от того, как долго продлится блокировка Ормузского пролива, сколько времени топливо не будет поступать в Европу и пр.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на сахар в Украине зависят от супермаркета. Мы промониторили сайты известных сетей и выяснили, сколько стоит самый дешевый и самый дорогой товар в начале марта 2026 года.

Также мы писали, когда украинцам не стоит покупать готовую еду в магазинах. Для таких блюд существуют повышенные требования к условиям хранения, которые трудно соблюдать в периоды масштабных отключений света.

покупки яйца супермаркет цены на продукты куриные яйца
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации