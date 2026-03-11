Відео
Україна
Відео

Ціни на яйця можуть піти іншим шляхом — чого чекати після Великодня

Дата публікації: 11 березня 2026 13:08
Ціни на яйця після Великодня можуть здивувати — чи буде очікуване здешевлення
Ціни на яйця після Великодня можуть не змінитися. Фото: Новини.LIVE

Українці звикли до традиційної тенденції на споживчому ринку: напередодні великих свят, як от Різдво чи Великдень, продукти харчування дорожчають, а після пікових періодів дешевшають. Однак із цінами на яйця не можна бути впевненим, що вони впадуть після Великодня. На заваді стане нова вартість логістики, спровокована війною на Близькому Сході.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні та чи може продукт подешевшати в другій половині весни 2026 року.

Читайте також:

Ціни на яйця після Великодня

Українцям варто готуватися до дорожчання курячих яєць, оскільки Великдень спровокує масовий ажіотаж — попит буде перевищувати пропозицію. Традиційно після закінчення пікового періоду, тобто ближче до літа, ціни падають, однак у 2026 році не виключена зворотна тенденція.

Аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Максим Гопка розповів виданню "РБК-Україна", що зниження ціни затребуваного продукту не допустять витрати на корми, які залишаються основним складником собівартості виробництва, а також дороге пальне.

Якщо найближчим часом бензин не подешевшає, то навіть зростання ринкової пропозиції яєць та врівноваження попиту після Великодня не допоможуть унормувати ситуацію з вартістю продукту.

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і з’ясували, яку мінімальну суму доведеться заплатити за упаковку яєць станом на 11 березня:

  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Фора — 74,90 грн;
  • Ашан — 75,90 грн;
  • Метро — 76 грн;
  • АТБ — 76,70 грн;
  • Новус — 76,99 грн;
  • МегаМаркет — 88,20 грн.
Інфографіка з цінами на яйця
Мінімальна вартість упаковки курячих яєць в Україні. Фото: Новини.LIVE

Що буде з інфляцією в Україні

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що внаслідок блокування Ормузької протоки судна з нафтою і нафтопродуктами не можуть доставити вантаж. Як результат, пальне в Європі та Україні різко подорожчало. Логістика як складова майже всіх галузей здатна негативно вплинути на ціни.

"Пальне є складовою будь-якого сектору національної економіки. Якщо місяць тому прогнозували інфляцію 8,2% на кінець 2026 року, то зараз є впевненість, що показник вийде далеко за 10%", — констатував Плотніков.

Іншими словами, українцям не уникнути дорожчання продуктів харчування, якщо ситуація з пальним не нормалізується. Курячі яйця теж спіткає аналогічна тенденція, хоча споживачі можуть відчути вплив не одразу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, війна на Близькому Сході може спричинити подорожчання продуктів харчування в Україні. Найшвидше ціни виростуть на імпортні та тепличні овочі/фрукти, зокрема на помідори/огірки.

Також ми писали, що вартість пального в Україні не сильно вплине на споживчі ціни, оскільки частка логістики у продуктах харчування становить максимум 10%. Подорожчання товарів спровокує інфляція.

покупки яйця супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
