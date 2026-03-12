Вартість хліба в Україні зростає щомісяця — що змушує ціни рухатися вгору

Ціни на хліб невпинно рухаються вгору. Фото: Новини.LIVE

В Україні помірно змінюються ціни на товари — дорожчають продукти харчування і не тільки. Логістика почала вимагати посилених фінансових вкладень у березні 2026 року через війну на Близькому Сході. Постає питання, чи побачать споживачі нові ціни на хліб у супермаркетах найближчим часом.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

Чим формується вартість хліба в Україні

Українці можуть помилково вважати, що значну частку ціни хлібобулочних виробів складають витрати на сировину і логістику. Насправді ж у собівартості виробництва цих продуктів пшениця займає далеко не чільне місце — її внесок доходить максимум до 25%. Іншими ключовими компонентами є:

енергетика;

співвідношення гривні до євро чи долара;

оплата праці;

податки.

"Зима була складною, особливо для бізнесу. В сильні морози забезпечити енергоефективність підприємства на генераторах — це дуже дорого. Тому витрати розбиваються на рік, бо якщо одразу закласти ринкову ціну — скільки коштує виробити продукт — то споживачі від нього відмовляться", — констатував Денис Марчук.

За його словами, умовно кожного місяця вартість товару ціну піднімають на певний відсоток, аби зміни не надто сильно були відчутні і не вдарили по гаманцях українців. Загалом склалася така ситуація, що протягом останніх трьох років хліб щомісяця дорожчає у середньому на 1,5-2%.

Частка логістики в ціноутворенні

Раніше координатор експертної групи "Економічна експертна платформа" Олег Гетман в ефірі Новини.LIVE розповів, що ефект впливу логістики на споживчі ціни в Україні мізерний, оскільки частка пального у собівартості виробництва продуктів харчування становить лише 10%.

"Якщо зараз пальне подорожчає на 10-20%, то ціни виростуть максимум на 1%", — уточнив спікер.

Дорожчання товарів дійсно відбудеться, однак не через збільшені витрати на бензин, а з огляду на темпи інфляції. Іншими словами, зміни будуть накопичувальні: ціни виростуть через поступову девальвацію гривні, яку запустив Національний банк.

