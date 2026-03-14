В АТБ и Сільпо переписали стоимость некоторых продуктов — новые цены

В АТБ и Сільпо переписали стоимость некоторых продуктов — новые цены

Дата публикации 14 марта 2026 13:02
В супермаркетах установили скидки на продукты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут экономить на потребительских товарах, отслеживая скидки и акционные предложения в супермаркетах. Продуктовые сети, в частности АТБ и Сільпо, регулярно снижают цены, дабы стимулировать посетителей к активным покупкам.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 топовых позициях в АТБ и Сільпо, доступных украинцам со скидкой по состоянию на субботу, 14 марта.

Скидки на продукты в супермаркетах

Сети продуктовых магазинов постоянно обновляют акционный ассортимент, дабы обеспечить покупателей бюджетными товарами. Причины распродажи еды с хорошим сроком годности разные: от необходимости освободить места на полках для новых поставок до попытки привлечь внимание потребителей.

Мы промониторили официальные сайты двух самых популярных в Украине супермаркетов и узнали, на какие продукты действуют выгодные скидки:

  • напиток овсяный к кофе — 79,90 грн вместо 189 грн (-58%, Сільпо);
  • сыр из коровьего молока, слайсы — 139 грн вместо 269 грн (-48%, Сільпо);
  • чай черный цейлонский — 61,80 грн вместо 114,40 грн (-45%, АТБ);
  • мороженое 0,5 кг с шоколадной крошкой и кусочками печенья — 104,90 грн вместо 193,90 грн (-45%, АТБ);
  • пельмени 0 с говядиной и свининой — 59,90 грн вместо 109,50 грн (-45%, АТБ);
  • кофе натуральный растворимый сублимированный — 269,90 грн вместо 477,50 грн (-43%, АТБ);
  • сливочное масло — 99,90 грн вместо 169 грн (-41%, Сільпо);
  • бренди виноградный — 209 грн вместо 358,40 грн (-41%, АТБ);
  • йогурт — 39,90 грн вместо 57,49 грн (-31%, Сільпо);
  • филе куриное — 19,40 грн вместо 27,40 грн (-29%, Сільпо).
Продукты со скидками в Сільпо. Фото: скриншот

Что происходит с ценами на хлеб

Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук в эфире Новини.LIVE рассказал, что подорожание топлива в Украине и рост расходов на сырье, в частности муку, сильно не повлияет на цену хлебобулочных изделий, поскольку доля этих компонентов в себестоимости производства составляет максимум до 25%.

"Зима была сложной, особенно для бизнеса. В сильные морозы обеспечить энергоэффективность предприятия на генераторах — это очень дорого. Поэтому расходы разбиваются на год, ведь если сразу заложить реальную рыночную цену, потребители от него откажутся", — отметил эксперт.

По его словам, ключевыми компонентами, которые влияют на стоимость хлеба в Украине, являются энергетика, соотношение гривны к евро или доллару, оплата труда и налоги бизнеса. Эти составляющие сформировали тенденцию продолжительностью минимум несколько лет: хлеб умеренно ежемесячно дорожает в среднем на 1,5-2%.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, цены на картофель в Украине могут порадовать потребителей. Несмотря на минимальное подорожание продукта в марте 2026-го статистика показала сильное падение стоимости в годовом разрезе.

Также мы писали, почему дубайские банкиры скупают продукты питания и готовятся уехать из страны. Из-за войны на Ближнем Востоке иностранцы стараются покинуть территорию ОАЭ как можно скорее.

цены на продукты скидки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
