Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Для курячих яєць переписали ціни: скільки коштує одна штука в АТБ

Для курячих яєць переписали ціни: скільки коштує одна штука в АТБ

Ua ru
Дата публікації: 17 березня 2026 17:12
Для курячих яєць переписали ціни: скільки коштує одна штука в АТБ
Поштучні курячі яйця в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

З наближенням квітня і Великодня ціни на яйця в Україні помірно зростають. Це видно завдяки коливанням вартості поштучного продукту. Економія споживачів на нефасованих яйцях в АТБ та інших популярних супермаркетах щотижня зменшується.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на поштучні яйця в АТБ.

Скільки коштують поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,23-85,50 грн станом на 17 березня 2026 року. Індекс споживчих цін склав 100,20%, тобто продукт подорожчав орієнтовно на 0,20% порівняно з лютим. Однак зміни більш помітні на нефасованих яйцях у супермаркетах.

Ми дізналися, що відвідувачам АТБ потрібно заплатити 6,89 грн за одне яйце. Рівно тиждень тому, 10 березня, ціна перебувала на рівні 6,49 грн/шт. Найдешевша упаковка також подорожчала — з 76,70 до 80,60 грн. Виходить, різниця на десятку яєць становить 11,70 грн. За цю суму вдасться додатково придбати тільки одне яйце.

Вартість одного яйця в АТБ
Ціна одного курячого яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В інших відомих продуктових мережах ситуація не сильно відрізняється. Варус віддає товар по 5,69 грн/шт. (однак дії знижка 10%), Ашан — по 6,80 грн/шт., Фора — по 6,89 грн/шт., МегаМаркет — по 7,90 грн/шт. Чітка висхідна динаміка є прогнозованою, враховуючи наближення Великодня, коли попит на курячі яйця різко зростає.

Як змінювалися ціни на яйця в АТБ

Протягом грудня-лютого вартість поштучних яєць в АТБ то зростала, то падала. Ми відслідкували цінову динаміку, аби зрозуміти, в які періоди продукт тяжів до низхідного тренду. Так, найдорожче він коштував 13 грудня 2025 року — 6,79 грн/шт.  Через місяць, 12 січня 2026-го, показник упав до найнижчого зимового рівня — 4,78 грн/шт.

Інфографіка з цінами на яйця
Динаміка цін на поштучні курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE 

Як видно, перед різдвяно-новорічними святам курячі яйця не виросли в ціні, хоча така тенденція є традиційною для споживчого ринку України. З другої половини січня почалося стабільне дорожчання, яке продовжилося навесні — в березні 2026-го нефасовані яйця показали рекордно високий ціновий рівень.

Частково причиною зростання вартості є сезонний фактор, тобто наближення Великодня. Інші причини висхідної динаміки пов’язані зі збільшенням витрат на корми, електроенергію, логістику, зарплати тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні зросла пропозиція овочів і фруктів приблизно на 15%. Однак коливання цін нерівномірні: білокачанна капуста подешевшала в березні 2026 року, а теплична продукція подорожчала.

Також ми писали, що відбувається з цінами на білу картоплю в українських супермаркетах. Вартість популярного овочу помірно зростає, хоча в річному розрізі маємо різке здешевлення — на 41,22%.

АТБ яйця ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації