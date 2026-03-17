Для курячих яєць переписали ціни: скільки коштує одна штука в АТБ

З наближенням квітня і Великодня ціни на яйця в Україні помірно зростають. Це видно завдяки коливанням вартості поштучного продукту. Економія споживачів на нефасованих яйцях в АТБ та інших популярних супермаркетах щотижня зменшується.

Скільки коштують поштучні яйця

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває в діапазоні 82,23-85,50 грн станом на 17 березня 2026 року. Індекс споживчих цін склав 100,20%, тобто продукт подорожчав орієнтовно на 0,20% порівняно з лютим. Однак зміни більш помітні на нефасованих яйцях у супермаркетах.

Ми дізналися, що відвідувачам АТБ потрібно заплатити 6,89 грн за одне яйце. Рівно тиждень тому, 10 березня, ціна перебувала на рівні 6,49 грн/шт. Найдешевша упаковка також подорожчала — з 76,70 до 80,60 грн. Виходить, різниця на десятку яєць становить 11,70 грн. За цю суму вдасться додатково придбати тільки одне яйце.

Ціна одного курячого яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

В інших відомих продуктових мережах ситуація не сильно відрізняється. Варус віддає товар по 5,69 грн/шт. (однак дії знижка 10%), Ашан — по 6,80 грн/шт., Фора — по 6,89 грн/шт., МегаМаркет — по 7,90 грн/шт. Чітка висхідна динаміка є прогнозованою, враховуючи наближення Великодня, коли попит на курячі яйця різко зростає.

Як змінювалися ціни на яйця в АТБ

Протягом грудня-лютого вартість поштучних яєць в АТБ то зростала, то падала. Ми відслідкували цінову динаміку, аби зрозуміти, в які періоди продукт тяжів до низхідного тренду. Так, найдорожче він коштував 13 грудня 2025 року — 6,79 грн/шт. Через місяць, 12 січня 2026-го, показник упав до найнижчого зимового рівня — 4,78 грн/шт.

Динаміка цін на поштучні курячі яйця в АТБ. Фото: Новини.LIVE

Як видно, перед різдвяно-новорічними святам курячі яйця не виросли в ціні, хоча така тенденція є традиційною для споживчого ринку України. З другої половини січня почалося стабільне дорожчання, яке продовжилося навесні — в березні 2026-го нефасовані яйця показали рекордно високий ціновий рівень.

Частково причиною зростання вартості є сезонний фактор, тобто наближення Великодня. Інші причини висхідної динаміки пов’язані зі збільшенням витрат на корми, електроенергію, логістику, зарплати тощо.

