В АТБ и Сільпо цены на некоторые продукты упали на 50%: что стоит дешевле

Посетители супермаркета рассматривают продукты на полках. Фото: Новини.LIVE

Многие украинские супермаркеты продают со скидками продукты питания. Они регулярно обновляют акционный ассортимент и привлекают потребителей выгодными ценами. Мы узнали, на какие товары снизили стоимость в АТБ и Сільпо.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 товарах в супермаркетах, которые отдают намного дешевле по состоянию на субботу, 21 марта.

Скидки в АТБ и Сільпо

Некоторые посетители супермаркетов априори не обращают внимание на товары со скидками, поскольку считают, что они недостаточно хорошего качества или с небольшим сроком годности. Однако сети регулярно снижают цены даже на продукцию из последних поставок, дабы освободить место на полках, подготовить склад к сезонному ассортименту и тому подобное.

Мы промониторили онлайн-магазины двух популярных сетей супермаркетов и узнали, какие топовые товары доступны со скидками:

вино — 279 грн вместо 599 грн (-53%, Сільпо);

балык свиной — 37,90 грн вместо 77,90 грн (-51%, Сільпо);

мороженое 0,5 кг — 104,90 грн вместо 213,90 грн (-50%, АТБ);

масло сладкосливочное — 99,90 грн вместо 199 грн (-50%, Сільпо);

пельмени — 105,90 грн вместо 196 грн (-45%, АТБ);

сок — 12,99 грн вместо 22,49 грн (-42%, Сільпо);

семечки подсолнечника — 30,40 грн вместо 51,40 грн (-40%, АТБ);

майонез — 32,90 грн вместо 55,50 грн (-40%, АТБ);

пиво — 49,90 грн вместо 82,49 грн (-40%, Сільпо);

кофе растворимый — 286,90 грн вместо 479,90 грн (-40%, АТБ).

Продукты со скидками в АТБ. Фото: скриншот

Какие продукты нельзя вывозить за границу

Посетителям супермаркетов не советуют покупать продукты со скидками для дальних путешествий. Нет смысла искать акционные предложения и выгодные цены с целью сэкономить на товарах, которые вы планируете перевезти через государственную границу.

Ведь существует запрет на ввоз некоторых продуктов в ЕС. Пограничники не пропустят украинцев с такими потребительскими товарами в багаже:

колбасными изделиями;

мясом в любом виде;

салом;

консервами на основе мяса;

молочными продуктами (молоком, сыром, йогуртом, сметаной, маслом и т.д.).

Лучше покупать эти товары в супермаркетах со скидками для личного потребления в Украине. Потому что на границе их придется или выбросить, или утилизировать для беспрепятственного выезда.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с приближением Пасхи 2026 куриные яйца в супермаркетах начали неуклонно дорожать. За одну штуку в АТБ нужно было отдать 6,89 грн по состоянию на 17 марта. Упакованные яйца тоже выросли в цене.

Также мы писали, что в Украине выросли цены на популярные овощи и фрукты. Белокочанная капуста демонстрирует тенденцию к удешевлению из-за большого предложения, а бананы и хурма подорожали в марте.