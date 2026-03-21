В АТБ и Сільпо цены на некоторые продукты упали на 50%: что стоит дешевле
Многие украинские супермаркеты продают со скидками продукты питания. Они регулярно обновляют акционный ассортимент и привлекают потребителей выгодными ценами. Мы узнали, на какие товары снизили стоимость в АТБ и Сільпо.
Сайт Новини.LIVE рассказывает о 10 товарах в супермаркетах, которые отдают намного дешевле по состоянию на субботу, 21 марта.
Скидки в АТБ и Сільпо
Некоторые посетители супермаркетов априори не обращают внимание на товары со скидками, поскольку считают, что они недостаточно хорошего качества или с небольшим сроком годности. Однако сети регулярно снижают цены даже на продукцию из последних поставок, дабы освободить место на полках, подготовить склад к сезонному ассортименту и тому подобное.
Мы промониторили онлайн-магазины двух популярных сетей супермаркетов и узнали, какие топовые товары доступны со скидками:
- вино — 279 грн вместо 599 грн (-53%, Сільпо);
- балык свиной — 37,90 грн вместо 77,90 грн (-51%, Сільпо);
- мороженое 0,5 кг — 104,90 грн вместо 213,90 грн (-50%, АТБ);
- масло сладкосливочное — 99,90 грн вместо 199 грн (-50%, Сільпо);
- пельмени — 105,90 грн вместо 196 грн (-45%, АТБ);
- сок — 12,99 грн вместо 22,49 грн (-42%, Сільпо);
- семечки подсолнечника — 30,40 грн вместо 51,40 грн (-40%, АТБ);
- майонез — 32,90 грн вместо 55,50 грн (-40%, АТБ);
- пиво — 49,90 грн вместо 82,49 грн (-40%, Сільпо);
- кофе растворимый — 286,90 грн вместо 479,90 грн (-40%, АТБ).
Какие продукты нельзя вывозить за границу
Посетителям супермаркетов не советуют покупать продукты со скидками для дальних путешествий. Нет смысла искать акционные предложения и выгодные цены с целью сэкономить на товарах, которые вы планируете перевезти через государственную границу.
Ведь существует запрет на ввоз некоторых продуктов в ЕС. Пограничники не пропустят украинцев с такими потребительскими товарами в багаже:
- колбасными изделиями;
- мясом в любом виде;
- салом;
- консервами на основе мяса;
- молочными продуктами (молоком, сыром, йогуртом, сметаной, маслом и т.д.).
Лучше покупать эти товары в супермаркетах со скидками для личного потребления в Украине. Потому что на границе их придется или выбросить, или утилизировать для беспрепятственного выезда.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, с приближением Пасхи 2026 куриные яйца в супермаркетах начали неуклонно дорожать. За одну штуку в АТБ нужно было отдать 6,89 грн по состоянию на 17 марта. Упакованные яйца тоже выросли в цене.
Также мы писали, что в Украине выросли цены на популярные овощи и фрукты. Белокочанная капуста демонстрирует тенденцию к удешевлению из-за большого предложения, а бананы и хурма подорожали в марте.
