В АТБ і Сільпо ціни на деякі продукти впали на 50%: що коштує дешевше

Чимало українських супермаркетів продають зі знижками продукти харчування. Вони регулярно оновлюють акційний асортимент і приваблюють споживачів вигідними цінами. Ми дізналися, на які товари знизили вартість в АТБ і Сільпо.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 товарів у супермаркетах, які віддають набагато дешевше станом на суботу, 21 березня.

Знижки в АТБ і Сільпо

Деякі відвідувачі супермаркетів апріорі не звертають увагу на товари зі знижками, бо вважають, що вони недостатньо хорошої якості або з невеликим терміном придатності. Однак мережі регулярно знижують ціни навіть на продукцію з останніх поставок, аби звільнити місця на полицях, підготувати склад до сезонного асортименту тощо.

Ми промоніторили онлайн-магазини двох популярних мереж супермаркетів і дізналися, які топові товари доступні зі знижками:

вино — 279 грн замість 599 грн (-53%, Сільпо);

балик свинячий — 37,90 грн замість 77,90 грн (-51%, Сільпо);

морозиво 0,5 кг — 104,90 грн замість 213,90 грн (-50%, АТБ);

масло солодковершкове — 99,90 грн замість 199 грн (-50%, Сільпо);

пельмені — 105,90 грн замість 196 грн (-45%, АТБ);

сік — 12,99 грн замість 22,49 грн (-42%, Сільпо);

насіння соняшника — 30,40 грн замість 51,40 грн (-40%, АТБ);

майонез — 32,90 грн замість 55,50 грн (-40%, АТБ);

пиво — 49,90 грн замість 82,49 грн (-40%, Сільпо);

кава розчинна — 286,90 грн замість 479,90 грн (-40%, АТБ).

Які продукти не можна вивозити за кордон

Відвідувачам супермаркетів не радять купувати продукти зі знижками для далеких подорожей. Немає сенсу шукати акційні пропозиції та вигідні ціни з метою заощадити на товарах, які ви плануєте перевезти через державний кордон.

Адже існує заборона на ввезення деяких продуктів в ЄС. Прикордонники не пропустять українців з такими споживчими товарами в багажі:

ковбасними виробами;

м’ясом у будь-якому вигляді;

салом;

консервами на основі м’яса;

молочними продуктами (молоком, сиром, йогуртом, сметаною, маслом тощо).

Краще купувати ці товари в супермаркетах зі знижками для особистого споживання в Україні. Бо на кордоні їх доведеться або викинути, або утилізувати для безперешкодного виїзду.

Нагадаємо, з наближенням Великодня 2026 курячі яйця в супермаркетах почали невпинно дорожчати. За одну штуку в АТБ потрібно було віддати 6,89 грн станом на 17 березня. Упаковані яйця теж виросли в ціні.

Також ми писали, що в Україні зросли ціни на популярні овочі та фрукти. Білокачанна капуста демонструє тенденцію до здешевлення через велику пропозицію, а банани і хурма подорожчали в березні.