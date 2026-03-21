Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В АТБ і Сільпо ціни на деякі продукти впали на 50%: що коштує дешевше

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 13:02
Відвідувачі супермаркету розглядають продукти на полицях. Фото: Новини.LIVE

Чимало українських супермаркетів продають зі знижками продукти харчування. Вони регулярно оновлюють акційний асортимент і приваблюють споживачів вигідними цінами. Ми дізналися, на які товари знизили вартість в АТБ і Сільпо.

Сайт Новини.LIVE розповідає про 10 товарів у супермаркетах, які віддають набагато дешевше станом на суботу, 21 березня.

Знижки в АТБ і Сільпо

Деякі відвідувачі супермаркетів апріорі не звертають увагу на товари зі знижками, бо вважають, що вони недостатньо хорошої якості або з невеликим терміном придатності. Однак мережі регулярно знижують ціни навіть на продукцію з останніх поставок, аби звільнити місця на полицях, підготувати склад до сезонного асортименту тощо.

Ми промоніторили онлайн-магазини двох популярних мереж супермаркетів і дізналися, які топові товари доступні зі знижками:

  • вино — 279 грн замість 599 грн (-53%, Сільпо);
  • балик свинячий — 37,90 грн замість 77,90 грн (-51%, Сільпо);
  • морозиво 0,5 кг — 104,90 грн замість 213,90 грн (-50%, АТБ);
  • масло солодковершкове — 99,90 грн замість 199 грн (-50%, Сільпо);
  • пельмені — 105,90 грн замість 196 грн (-45%, АТБ);
  • сік — 12,99 грн замість 22,49 грн (-42%, Сільпо);
  • насіння соняшника — 30,40 грн замість 51,40 грн (-40%, АТБ);
  • майонез — 32,90 грн замість 55,50 грн (-40%, АТБ);
  • пиво — 49,90 грн замість 82,49 грн (-40%, Сільпо);
  • кава розчинна — 286,90 грн замість 479,90 грн (-40%, АТБ).
Продукти зі знижками в АТБ. Фото: скриншот

Які продукти не можна вивозити за кордон

Відвідувачам супермаркетів не радять купувати продукти зі знижками для далеких подорожей. Немає сенсу шукати акційні пропозиції та вигідні ціни з метою заощадити на товарах, які ви плануєте перевезти через державний кордон.

Адже існує заборона на ввезення деяких продуктів в ЄС. Прикордонники не пропустять українців з такими споживчими товарами в багажі:

  • ковбасними виробами;
  • м’ясом у будь-якому вигляді;
  • салом;
  • консервами на основі м’яса;
  • молочними продуктами (молоком, сиром, йогуртом, сметаною, маслом тощо).

Краще купувати ці товари в супермаркетах зі знижками для особистого споживання в Україні. Бо на кордоні їх доведеться або викинути, або утилізувати для безперешкодного виїзду.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з наближенням Великодня 2026 курячі яйця в супермаркетах почали невпинно дорожчати. За одну штуку в АТБ потрібно було віддати 6,89 грн станом на 17 березня. Упаковані яйця теж виросли в ціні.

Також ми писали, що в Україні зросли ціни на популярні овочі та фрукти. Білокачанна капуста демонструє тенденцію до здешевлення через велику пропозицію, а банани і хурма подорожчали в березні.

супермаркет ціни на продукти знижки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації