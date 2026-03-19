Кілограм по 400-500 грн: полуницю в Україні продають зі знижками

Асортимент фруктів та ягід у київському Сільпо.

Станом на березень 2026 року в Україні зросли ціни на овочі та фрукти. Висхідна тенденція очікувана, оскільки початок весни — не сезон для таких продуктів. Особливо дорого коштує полуниця, яка зазвичай достигає у першій половині червня.

Ціни на полуницю в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість популярного в Україні фрукту перебуває на рівні 469,80 грн/кг станом на четвер, 19 березня. Однак високий показник не означає помірного дорожчання: навпаки, індекс споживчих цін склав 93,61%, тобто продукт подешевшав на 6,39% відносно лютого 2026 року.

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих українських мереж супермаркетів і з’ясували, скільки відвідувачам доведеться віддати за кілограм улюбленого літнього фрукту. Актуальні ціни такі:

Фора — 399,90 грн/кг (діє знижка 10%);

Сільпо — 444 грн/кг (діє знижка 33%);

Ашан — 469,80 грн/кг;

Варус — 499,90 грн/кг (діє знижка 28%);

Метро — 520 грн/кг;

Новус — 556 грн/кг;

МегаМаркет — 1 066,40 грн/кг.

Зазначимо, ціни вказані без урахування знижок. В деяких супермаркетах полуницю на вагу не продавали, однак в асортименті були фасовані фрукти в коробках по 250 г. В онлайн-магазинах вартість не сильно відрізнялася: на сайті Fruit Time полуницю продавали по 446,40 грн/кг, на Fresh Box — по 359 грн/кг.

Звідки в Україну привозять полуницю

Ціни на фрукт недовго протримаються на високому рівні. Вже влітку на полицях супермаркетів з’явиться вітчизняний продукт, зібраний з місцевого відкритого ґрунту. Завдяки появі нового врожаю пропозиція збільшиться, а вартість знизиться.

А поки споживачам доводиться смакувати імпортною полуницею. Основними постачальниками є Греція (найбільша частка), Туреччина та Іспанія. В Україні тепличні фрукти вирощують здебільшого у Тернопільській області, на Закарпатті та Буковині.

Нагадаємо, в супермаркетах АТБ подорожчали нефасовані курячі яйця. Станом на 17 березня 2026 року за одну штуку доводилося платити 6,89 грн, тобто десяток обходився відвідувачам майже у 70 грн.

Також ми писали, що вартість білої картоплі в Україні знаходиться на відносно низькому рівні. В березні кілограм овочу продають по 14-16 грн у середньому, а в річному розрізі ціна впала на 41,22%.