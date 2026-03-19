Кілограм по 400-500 грн: полуницю в Україні продають зі знижками
Станом на березень 2026 року в Україні зросли ціни на овочі та фрукти. Висхідна тенденція очікувана, оскільки початок весни — не сезон для таких продуктів. Особливо дорого коштує полуниця, яка зазвичай достигає у першій половині червня.
Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на полуницю в Україні.
Ціни на полуницю в супермаркетах
Згідно з Мінфіном, середня вартість популярного в Україні фрукту перебуває на рівні 469,80 грн/кг станом на четвер, 19 березня. Однак високий показник не означає помірного дорожчання: навпаки, індекс споживчих цін склав 93,61%, тобто продукт подешевшав на 6,39% відносно лютого 2026 року.
Ми промоніторили онлайн-магазини відомих українських мереж супермаркетів і з’ясували, скільки відвідувачам доведеться віддати за кілограм улюбленого літнього фрукту. Актуальні ціни такі:
- Фора — 399,90 грн/кг (діє знижка 10%);
- Сільпо — 444 грн/кг (діє знижка 33%);
- Ашан — 469,80 грн/кг;
- Варус — 499,90 грн/кг (діє знижка 28%);
- Метро — 520 грн/кг;
- Новус — 556 грн/кг;
- МегаМаркет — 1 066,40 грн/кг.
Зазначимо, ціни вказані без урахування знижок. В деяких супермаркетах полуницю на вагу не продавали, однак в асортименті були фасовані фрукти в коробках по 250 г. В онлайн-магазинах вартість не сильно відрізнялася: на сайті Fruit Time полуницю продавали по 446,40 грн/кг, на Fresh Box — по 359 грн/кг.
Звідки в Україну привозять полуницю
Ціни на фрукт недовго протримаються на високому рівні. Вже влітку на полицях супермаркетів з’явиться вітчизняний продукт, зібраний з місцевого відкритого ґрунту. Завдяки появі нового врожаю пропозиція збільшиться, а вартість знизиться.
А поки споживачам доводиться смакувати імпортною полуницею. Основними постачальниками є Греція (найбільша частка), Туреччина та Іспанія. В Україні тепличні фрукти вирощують здебільшого у Тернопільській області, на Закарпатті та Буковині.
Нагадаємо, в супермаркетах АТБ подорожчали нефасовані курячі яйця. Станом на 17 березня 2026 року за одну штуку доводилося платити 6,89 грн, тобто десяток обходився відвідувачам майже у 70 грн.
Також ми писали, що вартість білої картоплі в Україні знаходиться на відносно низькому рівні. В березні кілограм овочу продають по 14-16 грн у середньому, а в річному розрізі ціна впала на 41,22%.
Читайте Новини.LIVE!