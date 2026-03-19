Килограмм по 400-500 грн: клубнику в Украине продают со скидками

Ассортимент фруктов и ягод в киевском Сільпо.

По состоянию на март 2026 года в Украине выросли цены на овощи и фрукты. Восходящая тенденция ожидаема, поскольку начало весны — не сезон для таких продуктов. Особенно дорого стоит клубника, которая обычно созревает в первой половине июня.

Цены на клубнику в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость популярного в Украине фрукта находится на уровне 469,80 грн/кг по состоянию на четверг, 19 марта. Однако высокий показатель не означает умеренного удорожания: наоборот, индекс потребительских цен составил 93,61%, то есть продукт подешевел на 6,39% относительно февраля 2026 года.

Мы промониторили онлайн-магазины известных украинских сетей супермаркетов и выяснили, сколько посетителям придется отдать за килограмм любимого летнего фрукта. Актуальные цены такие:

Фора — 399,90 грн/кг (действует скидка 10%);

Сільпо — 444 грн/кг (действует скидка 33%);

Ашан — 469,80 грн/кг;

Варус — 499,90 грн/кг (действует скидка 28%);

Метро — 520 грн/кг;

Новус — 556 грн/кг;

МегаМаркет — 1 066,40 грн/кг.

Отметим, цены указаны без учета скидок. В некоторых супермаркетах клубнику на вес не продавали, однако в ассортименте были фасованные фрукты в коробках по 250 г. В онлайн-магазинах стоимость не сильно отличалась: на сайте Fruit Time клубнику продавали по 446,40 грн/кг, на Fresh Box — по 359 грн/кг.

Откуда в Украину привозят клубнику

Цены на фрукт недолго продержатся на высоком уровне. Уже летом на полках супермаркетов появится отечественный продукт, собранный из местного открытого грунта. Благодаря новому урожаю предложение увеличится, а стоимость снизится.

А пока потребителям приходится лакомиться импортной клубникой. Основными поставщиками являются Греция (наибольшая доля), Турция и Испания. В Украине тепличные фрукты выращивают в основном в Тернопольской области, на Закарпатье и Буковине.

Напомним, в супермаркетах АТБ подорожали нефасованные куриные яйца. По состоянию на 17 марта 2026 года за одну штуку приходилось платить 6,89 грн, то есть десяток обходился посетителям почти в 70 грн.

Также мы писали, что стоимость белого картофеля в Украине находится на относительно низком уровне. В марте килограмм овоща продают по 14-16 грн в среднем, а в годовом разрезе цена упала на 41,22%.