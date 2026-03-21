Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Курячі яйця різко подорожчали: які мінімальні ціни в супермаркетах України

Ua ru
Дата публікації: 21 березня 2026 17:35
Упаковки курячих яєць на полиці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні спостерігається помірне зростання цін на курячі яйця перед Великоднем. Більшість супермаркетів переписали вартість фасованого продукту. Висхідний тренд торкнувся і поштучного товару станом на другу половину березня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в Україні.

Скільки коштують яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває на рівні 87 грн станом на суботу, 21 березня. Ще на початку місяця діапазон цін досягав 82,23-83,95 грн/десяток. Це свідчить про дорожчання затребуваного продукту на споживчому ринку у зв’язку з наближенням Великодня, коли попит різко зростає.

Ми промоніторили онлайн-магазини кількох популярних мереж супермаркетів і вияснили, яку мінімальну суму повинні віддати споживачі за упаковку яєць. Результат виявився таким (у дужках порівняння з цінами на початку березня):

  • Сільпо — 65,91 грн;
  • Варус — 69,80 грн;
  • Новус — 78,99 грн (+5,40 грн);
  • Фора — 79,50 грн (+4,60 грн);
  • Ашан — 72,90 грн (-3 грн);
  • Метро — 79,50 грн (+3,50 грн);
  • АТБ — 80,60 грн (+3,90 грн);
  • МегаМаркет — 92,80 грн (+4,60 грн).

Як видно, у двох супермаркетах ціни не змінилися, в одній мережі мінімальна вартість упаковки яєць знизилася, а в інших п’яти — зросла у середньому на 4,50 грн. Висхідна динаміка пов’язана з наближенням пікового періоду: напередодні Великодня українці масово закуповують яйця, чим спричиняють домінування попиту над пропозицією.

Як змінилися ціни на яйця за рік

Темпи інфляції призвели до дорожчання переважної більшості продуктів харчування в Україні. Курячі яйця не стали винятком: рівно рік тому, в березні 2025-го, упаковка коштувала близько 74,68 грн. А середньомісячна вартість у 2026-му зафіксувалася на 84,73 грн/десяток.

Інфографіка з цінами на яйця
Курячі яйця подорожчали на 13,45% за рік. Фото: Новини.LIVE

Виходить, у річному розрізі яйця виросли в ціні на 13,45%. Причини висхідного тренду зрозумілі: проблеми в енергосистемі, дорожчання кормів і логістики спровокували зростання собівартості виробництва. В березні додатковим стимулом став підвищений попит з огляду на наближення великого свята.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в АТБ і Сільпо знизили ціни на деякі продукти до 50%. Відвідувачі супермаркетів можуть придбати набагато дешевше ковбасні вироби, каву, алкогольні напої, морозиво, вершкове масло та ін.

Також ми писали, що відбувається з цінами на полуницю в Україні. Супермаркети продавали улюблений фрукт багатьох споживачів у середньому по 400-500 грн за кілограм станом на середину березня 2026 року.

супермаркет ціни на продукти курячі яйця
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації