Курячі яйця різко подорожчали: які мінімальні ціни в супермаркетах України

Упаковки курячих яєць на полиці в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

В Україні спостерігається помірне зростання цін на курячі яйця перед Великоднем. Більшість супермаркетів переписали вартість фасованого продукту. Висхідний тренд торкнувся і поштучного товару станом на другу половину березня 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на яйця в Україні.

Скільки коштують яйця в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 перебуває на рівні 87 грн станом на суботу, 21 березня. Ще на початку місяця діапазон цін досягав 82,23-83,95 грн/десяток. Це свідчить про дорожчання затребуваного продукту на споживчому ринку у зв’язку з наближенням Великодня, коли попит різко зростає.

Ми промоніторили онлайн-магазини кількох популярних мереж супермаркетів і вияснили, яку мінімальну суму повинні віддати споживачі за упаковку яєць. Результат виявився таким (у дужках порівняння з цінами на початку березня):

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 78,99 грн (+5,40 грн);

Фора — 79,50 грн (+4,60 грн);

Ашан — 72,90 грн (-3 грн);

Метро — 79,50 грн (+3,50 грн);

АТБ — 80,60 грн (+3,90 грн);

МегаМаркет — 92,80 грн (+4,60 грн).

Як видно, у двох супермаркетах ціни не змінилися, в одній мережі мінімальна вартість упаковки яєць знизилася, а в інших п’яти — зросла у середньому на 4,50 грн. Висхідна динаміка пов’язана з наближенням пікового періоду: напередодні Великодня українці масово закуповують яйця, чим спричиняють домінування попиту над пропозицією.

Як змінилися ціни на яйця за рік

Темпи інфляції призвели до дорожчання переважної більшості продуктів харчування в Україні. Курячі яйця не стали винятком: рівно рік тому, в березні 2025-го, упаковка коштувала близько 74,68 грн. А середньомісячна вартість у 2026-му зафіксувалася на 84,73 грн/десяток.

Курячі яйця подорожчали на 13,45% за рік. Фото: Новини.LIVE

Виходить, у річному розрізі яйця виросли в ціні на 13,45%. Причини висхідного тренду зрозумілі: проблеми в енергосистемі, дорожчання кормів і логістики спровокували зростання собівартості виробництва. В березні додатковим стимулом став підвищений попит з огляду на наближення великого свята.

