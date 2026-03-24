Ціни на яйця напередодні Великодня зросли: що відбувається в супермаркетах

Упаковки курячих яєць на полицях у супермаркеті. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці березня 2026 року курячі яйця різко подорожчали в Україні. Ми промоніторили онлайн-магазини відомих мереж супермаркетів і дізналися, що сталося з цінами. Виявляється, в більшості закладі мінімальна вартість упаковки яєць зросла орієнтовно на 4,50 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує десяток яєць у супермаркетах України станом на вівторок, 24 березня.

Упаковка яєць в супермаркетах

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки курячих яєць перебуває на рівні 87,16 грн. Індекс споживчих цін у березні склав 100,98%, тобто продукт подорожчав орієнтовно на 0,98% порівняно з лютим. Однак показники в супермаркетах свідчать про динамічнішу висхідну тенденцію.

Ми промоніторили онлайн-магазини та з'ясували, яку мінімальну суму повинні заплатити відвідувачі за звичайну упаковку яєць. Результат виявився таким наприкінці березня 2026 року:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 78,99 грн (+5,40 грн);

Фора — 79,50 грн (+4,60 грн);

Ашан — 79,50 грн (+3,60 грн);

Метро — 79,50 грн (+3,50 грн);

АТБ — 80,60 грн (+3,90 грн);

МегаМаркет — 92 грн (+3,80 грн).

Вартість упаковки курячих яєць в Україні. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштують поштучні яйця

Споживачі можуть економити на затребуваному товарі, купуючи замість фасованих яєць поштучні. Вони апріорі коштують дешевше, оскільки не доводиться платити за бренд і картонну упаковку. Однак із наближенням Великодня у квітні навіть нефасований продукт виріс у ціні.

Наприклад, у Варусі продають курячі яйця по 5,69 грн/шт. (без знижки — 6,29 грн/шт.), у Форі — по 6,89 грн/шт., у Новусі — по 6,80 грн/шт., у МегаМаркет — по 8 грн/шт. Дорожчання пов’язане з наближенням пікового періоду: напередодні Великодня попит на продукт різко збільшується, ламаючи баланс на ринку.

Нагадаємо, в кількох українських супермаркетах встановили вигідні знижки на продукти харчування. Відвідувачі АТБ і Сільпо можуть придбати дешевше на 50% алкогольні напої, солодощі, м'ясо тощо.

Також ми писали, що відбувається з цінами на полуницю в Україні. Відомі супермаркети віддають кілограм фрукту по 400-500 грн у середньому. Вартість знизиться ближче до літа, коли з’явиться місцевий урожай.