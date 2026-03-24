Цены на яйца перед Пасхой выросли: что происходит в супермаркетах Украины

Упаковки куриных яиц на полках в супермаркете.

В конце марта 2026 года куриные яйца резко подорожали в Украине. Мы промониторили онлайн-магазины известных сетей супермаркетов и узнали, что произошло с ценами. Оказывается, в большинстве заведении минимальная стоимость упаковки яиц выросла ориентировочно на 4,50 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит десяток яиц в супермаркетах Украины по состоянию на вторник, 24 марта.

Упаковка яиц в супермаркетах

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки куриных яиц находится на уровне 87,16 грн. Индекс потребительских цен в марте составил 100,98%, то есть продукт подорожал ориентировочно на 0,98% по сравнению с февралем. Однако показатели в супермаркетах свидетельствуют о более динамичной восходящей тенденции.

Мы промониторили онлайн-магазины и выяснили, какую минимальную сумму должны заплатить посетители за обычную упаковку яиц. Результат оказался таким в конце марта 2026 года:

Сільпо — 65,91 грн;

Варус — 69,80 грн;

Новус — 78,99 грн (+5,40 грн);

Фора — 79,50 грн (+4,60 грн);

Ашан — 79,50 грн (+3,60 грн);

Метро — 79,50 грн (+3,50 грн);

АТБ — 80,60 грн (+3,90 грн);

МегаМаркет — 92 грн (+3,80 грн).

Стоимость упаковки куриных яиц в Украине.

Сколько стоят поштучные яйца

Потребители могут экономить на востребованном товаре, покупая вместо фасованных яиц поштучные. Они априори стоят дешевле, поскольку не приходится платить за бренд и картонную упаковку. Однако с приближением Пасхи в апреле даже нефасованный продукт вырос в цене.

Например, в Варусе продают куриные яйца по 5,69 грн/шт. (без скидки — 6,29 грн/шт.), в Форе — по 6,89 грн/шт., в Новусе — по 6,80 грн/шт., в МегаМаркете — по 8 грн/шт. Подорожание связано с приближением пикового периода: накануне Пасхи спрос на продукт резко увеличивается, ломая баланс на рынке.

