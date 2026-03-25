Фудбэнкинг в Украине: людям хотят бесплатно раздавать непроданные продукты

В Украине планируют запустить систему фудбэнкинга. Простыми словами, это когда бизнес передает непроданные, но еще пригодные к употреблению продукты социально уязвимым категориям людей. Над этим уже работают Министерство экономики и Украинская федерация банков продовольствия — они подписали меморандум и в ближайшее время планируют подготовить необходимые законы.

О том, как будет работать система фудбэнкинга и кто сможет получить бесплатные продукты благодаря этой инициативе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Сколько продовольствия утилизируется в Украине ежегодно

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого, ежегодно в Украине выбрасывают примерно 2,5-2,7 млн тонн пищи, хотя значительная часть из нее еще вполне пригодна к употреблению.

И в то же время более 12,7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи. Поэтому идея — не просто экономить ресурсы, а реально помочь тем, кому сейчас сложно.

Как будет работать фудбекинг в Украине

Производители и магазины будут передавать остатки продуктов специальным неприбыльным организациям — банкам продовольствия. Там еду будут проверять, хранить и формировать наборы, которые затем бесплатно будут раздавать людям в сложных жизненных обстоятельствах.

Сейчас подобные инициативы уже есть, но они работают больше на волонтерских началах. Государство же хочет сделать эту систему официальной и понятной для всех.

Что даст запуск фудбэнкинга в Украине

В Украине планируют принять отдельный закон "О банках продовольствия", изменить налоговые правила, дать бизнесу льготы и обязать крупные сети не выбрасывать, а передавать остатки пищи. Ожидается, что это поможет:

немного разгрузить государственный бюджет;

мотивировать бизнес быть более социально ответственным;

значительно уменьшить количество пищевых отходов и расходы на их утилизацию (сейчас это около 9,6 млрд грн в год);

обеспечить продуктами миллионы украинцев — в частности переселенцев, пожилых людей и людей с инвалидностью.

При этом все требования к безопасности продуктов останутся такими же строгими. За качество и правильное хранение будут отвечать банки продовольствия, а контроль будет осуществлять государство. На старте планируют передавать до половины непроданных продуктов, а со временем — до 80%. Это уже уровень, как во многих странах Европы.

