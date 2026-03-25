Головна Економіка Фудбенкінг в Україні: людям планують безплатно роздавати непродані продукти

Фудбенкінг в Україні: людям планують безплатно роздавати непродані продукти

Дата публікації: 25 березня 2026 14:10
Українцям роздаватимуть не продані продукти. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують запустити систему фудбенкінгу. Простими словами, це коли бізнес передає непродані, але ще придатні до споживання продукти соціально вразливим категоріям людей. Над цим уже працюють Міністерство економіки та Українська федерація банків продовольства — вони підписали меморандум і найближчим часом планують підготувати необхідні закони. 

Про те, як працюватиме система фудбенкінгу та хто зможе отримати безплатні продукти завдяки цій ініціативі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство економіки України.

Скільки продовольства утилізується в Україні щороку

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, щороку в Україні викидають приблизно 2,5-2,7 млн тонн їжі, хоча значна частина з неї ще цілком придатна до споживання. 

І водночас понад 12,7 млн людей потребують гуманітарної допомоги. Тож ідея — не просто економити ресурси, а реально допомогти тим, кому зараз складно.

Як працюватиме фудбенкінг в Україні

Виробники та магазини передаватимуть залишки продуктів спеціальним неприбутковим організаціям — банкам продовольства. Там їжу перевірятимуть, зберігатимуть і формуватимуть набори, які потім безплатно роздаватимуть людям у складних життєвих обставинах.

Зараз подібні ініціативи вже є, але вони працюють більше на волонтерських засадах. Держава ж хоче зробити цю систему офіційною і зрозумілою для всіх. 

Що дасть запуск фудбенкінгу в Україні 

В Україні планують ухвалити окремий закон "Про банки продовольства", змінити податкові правила, дати бізнесу пільги та зобов’язати великі мережі не викидати, а передавати залишки їжі. Очікується, що це допоможе:

  • трохи розвантажити державний бюджет;
  • мотивувати бізнес бути більш соціально відповідальним;
  • значно зменшити кількість харчових відходів і витрати на їх утилізацію (зараз це близько 9,6 млрд грн на рік);
  • забезпечити продуктами мільйони українців — зокрема переселенців, людей похилого віку та людей з інвалідністю.

При цьому всі вимоги до безпечності продуктів залишаться такими ж строгими. За якість і правильне зберігання відповідатимуть банки продовольства, а контроль здійснюватиме держава. На старті планують передавати до половини непроданих продуктів, а з часом — до 80%. Це вже рівень, як у багатьох країнах Європи.

Раніше ми писали, що гречка — популярна крупа в Україні. Цього року врожай був менший, тому в деяких супермаркетах її іноді бракує. Але фахівці кажуть, що справжнього дефіциту не буде і ціни різко не підскочать.

Також ми розповідали, що наприкінці березня 2026 року в Україні відчутно подорожчали курячі яйця. За даними онлайн-магазинів великих супермаркетів, мінімальна ціна за упаковку зросла приблизно на 4,50 грн.

продукти їжа продовольство
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
