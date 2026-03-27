Видео

Украинцы могут экономить на продуктах в Германии: места с низкими ценами

Украинцы могут экономить на продуктах в Германии: места с низкими ценами

Дата публикации 27 марта 2026 17:12
Украинцы могут экономить на продуктах в Германии: места с низкими ценами
Продукты в немецком супермаркете. Фото: Google Maps

Живя за границей, иностранцы могут искать способы экономии денег. Украинцам в Германии доступны различные варианты, как закупиться продуктами питания с выгодой. Кто-то посещает супермаркеты, где постоянно устанавливают большие скидки, а кому-то нравится искать потребительские товары на рынках.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, где украинцы могут купить продукты дешевле в Германии.

Супермаркеты с низкими ценами

В Германии существует много продуктовых сетей, которые считаются дискаунтерами. Они снижают стоимость товаров за счет оптимизации расходов: экономят на логистике, оформлении торговых залов, количестве работников и пр. Там постоянно действуют скидки, акции и распродажи, а цены не превышают среднерыночные.

Согласно данным портала ua-migrant.pl, потребители могут выгодно закупаться в таких супермаркетах Германии:

  • Lidl;
  • Aldi;
  • Penny;
  • Norma;
  • NP-Markt;
  • Treff 3000.

Дискаунтеры иногда проигрывают крупным сетям ограниченным ассортиментом, не слишком привлекательным форматом "магазин-склад" и часто расположением в отдаленных районах города, где дешевле аренда. Впрочем, основным преимуществом таких заведений является именно минимальная торговая наценка.

Где еще найти дешевые продукты в Германии

Не только супермаркеты предлагают финансовую выгоду потребителям. Нередко экономия присутствует на местных рынках, особенно турецких, где в конце дня овощи и фрукты отдают по сниженным ценам. Такому формату торговли удается удерживать доступную стоимость товаров благодаря быстрым оборотам, минимальным затратам и прямым источникам поставок.

Специалисты портала Rialto Tenders рассказали, что сэкономить позволяют этнические магазины (турецкие, арабские, балканские, азиатские) и благотворительные продовольственные организации. Например, Deutsche Tafel продает товары за символическую сумму в магазинах: инициатива направлена на поддержку людей с низкими доходами.

Плюс можно заходить в пекарни вечером и покупать хлеб или выпечку дешевле. Еще один вариант — пользоваться оптовым форматом при наличии места для хранения продуктов дома и большой семьи.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что себестоимость производства продуктов выросла на 15-20% в Украине по сравнению с прошлым сезоном. Однако предприятия не могут экспортировать товар дороже, чем предусматривает международный рынок. А цены на внутренние продукты умеренно движутся вверх.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят паски в топовых кондитерских Киева. Мы проверили пять заведений и узнали актуальные цены. Самый дешевый товар стоит 790 грн, самый дорогой — 1 980 грн.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
