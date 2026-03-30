Видео

В Германии хотят отказаться от мелочи: какие деньги в зоне риска

В Германии хотят отказаться от мелочи: какие деньги в зоне риска

Дата публикации 30 марта 2026 14:05
В Германии хотят отказаться от мелочи: какие деньги в зоне риска
В Германии хотят отказаться от мелких монет. Фото: Pixabay, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Немецкий федеральный банк предложил закрепить в законе правило округления сумм при наличных расчетах. Если идею поддержат, итоговая сумма на кассе автоматически будет округляться до ближайших 5 центов. Это будет работать как в большую, так и в меньшую сторону.

О том, как хотят изменить подход к наличным расчетам в Германии, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-ресурс Ausnews.de.

Как могут измениться наличные операции в Германии

По данным экспертов, маленькие монеты затрудняют расчеты и почти не обращаются в обращении — их часто теряют или хранят дома. При этом затраты на чеканку и доставку таких монет превышают их реальную ценность.

"Отказ от монет в 1 и 2 цента сделает наличные удобнее для людей, а сам оборот наличных — надежнее и эффективнее", — пояснил член правления Бундесбанка и председатель Национального форума по наличным деньгам Буркхард Бальц.

На практике это будет работать следующим образом:

  • если сумма заканчивается на 1 или 2 цента — ее округлят вниз до предыдущей пятицентовой отметки;
  • если сумма заканчивается на 3 или 4 цента — округлят вверх.

Например, вместо 4,99 евро придется заплатить ровно 5 евро, а 1,02 евро станут 1 евро. Стоимость товаров не меняется, а правило будет действовать только для наличных — карточками платить нужно будет как и всегда.

Почему хотят избавиться от мелких монет в Германии

Опросы показывают, что большинство немцев поддерживают идею отказаться от мелких монет. По данным последнего Eurobarometer, люди давно не пользуются монетами по 1 и 2 цента, они накапливаются дома и почти не нужны.

Германия не первая страна, которая планирует пойти на соответствующий шаг:

  • Финляндия никогда не выпускала мелкие монеты, округление применяют с момента появления евро.
  • Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Италия, Словакия и Эстония уже ввели округление до 5 центов.

Однако единого подхода для всего ЕС еще нет, поэтому немецкий Национальный форум по наличности призывает согласовать правила на европейском уровне.

Что касается Германии, то для нее, первым шагом на пути отказа от мелких монет должно стать создание законодательной базы, но когда это произойдет, пока неизвестно.

Ранее Новини.LIVE писали, что гражданам, которые собираются в Германию, полезно заранее узнать о правилах таможни, чтобы избежать проблем на границе. Там четко указано, что можно ввозить в страну, а что строго запрещено.

Также Новини.LIVE сообщали, что для тех, кто живет в Германии, всегда есть возможность сэкономить на покупках. Украинцы могут экономно покупать продукты разными способами: кто-то ходит в супермаркеты с большими скидками, а другие отдают предпочтение рынкам и ищут там выгодные предложения.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
Реклама

