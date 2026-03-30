В Германии хотят отказаться от мелочи: какие деньги в зоне риска

Немецкий федеральный банк предложил закрепить в законе правило округления сумм при наличных расчетах. Если идею поддержат, итоговая сумма на кассе автоматически будет округляться до ближайших 5 центов. Это будет работать как в большую, так и в меньшую сторону.

Как могут измениться наличные операции в Германии

По данным экспертов, маленькие монеты затрудняют расчеты и почти не обращаются в обращении — их часто теряют или хранят дома. При этом затраты на чеканку и доставку таких монет превышают их реальную ценность.

"Отказ от монет в 1 и 2 цента сделает наличные удобнее для людей, а сам оборот наличных — надежнее и эффективнее", — пояснил член правления Бундесбанка и председатель Национального форума по наличным деньгам Буркхард Бальц.

На практике это будет работать следующим образом:

если сумма заканчивается на 1 или 2 цента — ее округлят вниз до предыдущей пятицентовой отметки;

если сумма заканчивается на 3 или 4 цента — округлят вверх.

Например, вместо 4,99 евро придется заплатить ровно 5 евро, а 1,02 евро станут 1 евро. Стоимость товаров не меняется, а правило будет действовать только для наличных — карточками платить нужно будет как и всегда.

Почему хотят избавиться от мелких монет в Германии

Опросы показывают, что большинство немцев поддерживают идею отказаться от мелких монет. По данным последнего Eurobarometer, люди давно не пользуются монетами по 1 и 2 цента, они накапливаются дома и почти не нужны.

Германия не первая страна, которая планирует пойти на соответствующий шаг:

Финляндия никогда не выпускала мелкие монеты, округление применяют с момента появления евро.

Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Италия, Словакия и Эстония уже ввели округление до 5 центов.

Однако единого подхода для всего ЕС еще нет, поэтому немецкий Национальный форум по наличности призывает согласовать правила на европейском уровне.

Что касается Германии, то для нее, первым шагом на пути отказа от мелких монет должно стать создание законодательной базы, но когда это произойдет, пока неизвестно.

