Українці можуть непогано заробити на старих копійках: дві цінні монети

Українська копійка 1992 року карбування. Фото: кадр із відео

Колекціонери дорого купують не лише монети НБУ як інвестиційний актив, але й старі копійки, карбовані у 90-х роках минулого століття. Українці публікують оголошення на онлайн-аукціонах, шукаючи поціновувачів нумізматики. Деякі лоти коштують десятки тисяч гривень.

Сайт Новини.LIVE розповідає про дві українські монети, здатні збагатити власників.

25 копійок 1992 року

Користувач Violity опублікував оголошення про продаж монети номіналом 25 копійок 1992 року. Її штамп — 4БАм, а вартість — 30 000 грн. Це екземпляр із тиражу, який мали утилізувати на Луганському верстатобудівному заводі через серйозний дефект: щит на аверсі виявився випуклим, а тризуб на реверсі — вдавленим.

Монета номіналом 25 копійок 1992 року. Фото: Монети-ягідки

"Помилка сталась через те, що під час розробки ескізів художники неправильно відобразили рельєф, вони затемнили фон і тризуб. За цими ескізами у Великій Британії виготовили пуансони для карбування монет", — розповіли на спеціалізованому порталі "Монети-ягідки".

Середня вартість таких копійок — до 5 000 грн, однак зрідка в інтернеті з’являються оголошення з вищими сумами. Невідомо, куди поділися вироби з бракованого тиражу, ймовірно, працівники заводу залишили кілька штук собі на пам'ять.

1 гривня 1996 року

Другий дорогий металевий екземпляр (штамп 1АБ1.1) характеризується цікавим елементом дизайну. Його карбували в 1996 році, що вказано на аверсі, проте на гурті відображений інший рік — 1995-й. Середня вартість доходить до 6 000-8 000 грн.

Монета 1996 року карбування з іншим роком на гурті. Фото: Violity

Натомість користувач Violity намагався продати монету за 35 000 грн. Однак за понад три дні існування оголошення жодна людина не погодилася на умови власника. Очевидно, це трохи завищена ціна, навіть якщо йдеться про пробну копійку з невідомим тиражем.



Раніше Новини.LIVE писали, що українцям варто відмовитися від деяких купюр гривні у 2026 році. Їх планують вилучити з готівкового обігу. Йдеться про номінали вище 20 гривень зразка 2003-2007 років.

Також Новини.LIVE розповідали, на яких старих копійках українці можуть заробити додаткові гроші. Нумізмати готові платити за монети 1992 року карбування, оскільки вони характеризуються цікавими деталями в дизайні.