Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинцы могут неплохо заработать на старых копейках: две ценные монеты

Украинцы могут неплохо заработать на старых копейках: две ценные монеты

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 08:10
Украинцы могут неплохо заработать на старых копейках: две ценные монеты
Украинская копейка 1992 года чеканки. Фото: кадр из видео

Коллекционеры дорого покупают не только монеты НБУ как инвестиционный актив, но и старые копейки, чеканенные в 90-х годах прошлого века. Украинцы публикуют объявления на онлайн-аукционах, ища ценителей нумизматики. Некоторые лоты стоят десятки тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о двух украинских монетах, способных обогатить владельцев.

25 копеек 1992 года

Пользователь Violity опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 25 копеек 1992 года. Ее штамп — 4БАм, а стоимость — 30 000 грн. Это экземпляр из тиража, который должны были утилизировать на Луганском станкостроительном заводе из-за серьезного дефекта: щит на аверсе оказался выпуклым, а трезубец на реверсе — вдавленным.

Украинцы могут неплохо заработать на старых копейках: две ценные монеты - фото 1
Монета номиналом 25 копеек 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

"Ошибка произошла из-за того, что во время разработки эскизов художники неправильно отобразили рельеф, они затемнили фон и трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет", — рассказали на специализированном портале "Монеты-ягодки".

Средняя стоимость таких копеек — до 5 000 грн, однако изредка в интернете появляются объявления с более высокими суммами. Неизвестно, куда делись изделия из бракованного тиража, вероятно, работники завода оставили несколько штук себе на память.

1 гривна 1996 года

Второй дорогой металлический экземпляр (штамп 1АБ1.1) характеризуется интересным элементом дизайна. Его чеканили в 1996 году, что указано на аверсе, однако на гурте отображен другой год — 1995-й. Средняя стоимость доходит до 6 000-8 000 грн.

Украинцы могут неплохо заработать на старых копейках: две ценные монеты - фото 2
Монета 1996 года чеканки с другим годом на гурте. Фото: Violity

Зато пользователь Violity пытался продать монету за 35 000 грн. Однако за более чем три дня существования объявления ни один человек не согласился на условия владельца. Очевидно, это немного завышенная цена, даже если речь идет о пробной копейке с неизвестным тиражом.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам стоит отказаться от некоторых купюр гривны в 2026 году. Их планируют изъять из наличного обращения. Речь идет о номиналах выше 20 гривен образца 2003-2007 годов.

Также Новини.LIVE рассказывали, на каких старых копейках украинцы могут заработать дополнительные деньги. Нумизматы готовы платить за монеты 1992 года чеканки, поскольку они характеризуются интересными деталями в дизайне.

аукцион монеты копейки
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации