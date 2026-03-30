Украинцы могут неплохо заработать на старых копейках: две ценные монеты

Украинская копейка 1992 года чеканки. Фото: кадр из видео

Коллекционеры дорого покупают не только монеты НБУ как инвестиционный актив, но и старые копейки, чеканенные в 90-х годах прошлого века. Украинцы публикуют объявления на онлайн-аукционах, ища ценителей нумизматики. Некоторые лоты стоят десятки тысяч гривен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о двух украинских монетах, способных обогатить владельцев.

25 копеек 1992 года

Пользователь Violity опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 25 копеек 1992 года. Ее штамп — 4БАм, а стоимость — 30 000 грн. Это экземпляр из тиража, который должны были утилизировать на Луганском станкостроительном заводе из-за серьезного дефекта: щит на аверсе оказался выпуклым, а трезубец на реверсе — вдавленным.

Монета номиналом 25 копеек 1992 года. Фото: Монеты-ягодки

"Ошибка произошла из-за того, что во время разработки эскизов художники неправильно отобразили рельеф, они затемнили фон и трезубец. По этим эскизам в Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет", — рассказали на специализированном портале "Монеты-ягодки".

Средняя стоимость таких копеек — до 5 000 грн, однако изредка в интернете появляются объявления с более высокими суммами. Неизвестно, куда делись изделия из бракованного тиража, вероятно, работники завода оставили несколько штук себе на память.

1 гривна 1996 года

Второй дорогой металлический экземпляр (штамп 1АБ1.1) характеризуется интересным элементом дизайна. Его чеканили в 1996 году, что указано на аверсе, однако на гурте отображен другой год — 1995-й. Средняя стоимость доходит до 6 000-8 000 грн.

Монета 1996 года чеканки с другим годом на гурте. Фото: Violity

Зато пользователь Violity пытался продать монету за 35 000 грн. Однако за более чем три дня существования объявления ни один человек не согласился на условия владельца. Очевидно, это немного завышенная цена, даже если речь идет о пробной копейке с неизвестным тиражом.



