Головна Економіка НБУ випустив унікальні 10 грн: тираж та що на них зображено

Дата публікації: 8 квітня 2026 12:39
В Україні з'явились нові 10 грн в унікальному дизайні: в НБУ показали фото
В Україні випустили унікальну монету. Фото: УНІАН, Flickr. Колаж: Новини.LIVE

До Великодня в Україні з’явилася нова пам’ятна монета у формі писанки — це продовження серії "Українська спадщина". Її назвали "Великодня радість. Писанка". Цю традицію започаткували ще минулого року, і вона вже стала своєрідною "родзинкою" святкових випусків. 

Про те, який вигляд матиме нова монета, її номінал та яка її вартість, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Що зображено на новій українській монеті

Нова монета присвячена мистецтву розпису писанок — давній українській традиції, яка символізує культуру, майстерність і спадщину народу. До речі, у 2024 році писанкарство офіційно внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Цього разу особливу увагу приділили Поліссю — одному з найдавніших регіонів України. Саме його орнаменти стали основою дизайну монети.

Дизайн нової монети. Фото: Скриншот/НБУ

Від доречі продуманий до деталей. Лицьова сторона поділена на чотири частини у формі хреста — символу гармонії та єдності. У кожному секторі — орнаменти різних частин Полісся

На звороті зобразили писанку з орнаментом Чернігівського Полісся — "ружу" (зірку). Вона асоціюється зі світлом, теплом і весняним відродженням. Кольори теж символічні:

  • червоний — це сила і здоров’я;
  • чорний — земля, пам’ять і захист.

З чого виготовлена та скільки коштує нова монета

Тираж обмежений — до 15 тисяч штук, а її вартість становить 8 832 грн. Придбати монету можна з 7 квітня 2026 року в інтернет-магазині НБУ та у банках-дистриб’юторах.

НБУ випустив унікальні 10 грн: тираж та що на них зображено - фото 2
Вартість нової монети. Фото: Скриншот/НБУ


Монета срібна (999 проба), важить трохи більше ніж 31 грам і має номінал 10 гривень. Її прикрасили емаллю та спеціально "зістарили" за допомогою патинування, щоб додати глибини вигляду.

Раніше Новини.LIVE писали, що Німецький центробанк хоче офіційно ввести правило округлення при оплаті готівкою. Дрібні монети тільки заважають: ними рідко користуються, їх гублять або тримають вдома. Якщо прибрати 1 і 2 центи, платити стане простіше, а обіг готівки — зручнішим і ефективнішим.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в Україні багато людей підзаробляють, продаючи старі копійки колекціонерам. Рідкісні монети можуть коштувати тисячі гривень, але знайти їх непросто — потрібно знати, на що звертати увагу.

НБУ монети копійки
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
