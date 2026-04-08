В Україні з'явились нові 10 грн в унікальному дизайні: в НБУ показали фото

В Україні випустили унікальну монету. Фото: УНІАН, Flickr. Колаж: Новини.LIVE

До Великодня в Україні з’явилася нова пам’ятна монета у формі писанки — це продовження серії "Українська спадщина". Її назвали "Великодня радість. Писанка". Цю традицію започаткували ще минулого року, і вона вже стала своєрідною "родзинкою" святкових випусків.

Про те, який вигляд матиме нова монета, її номінал та яка її вартість, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Що зображено на новій українській монеті

Нова монета присвячена мистецтву розпису писанок — давній українській традиції, яка символізує культуру, майстерність і спадщину народу. До речі, у 2024 році писанкарство офіційно внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Цього разу особливу увагу приділили Поліссю — одному з найдавніших регіонів України. Саме його орнаменти стали основою дизайну монети.

Дизайн нової монети. Фото: Скриншот/НБУ

Від доречі продуманий до деталей. Лицьова сторона поділена на чотири частини у формі хреста — символу гармонії та єдності. У кожному секторі — орнаменти різних частин Полісся

Читайте також:

На звороті зобразили писанку з орнаментом Чернігівського Полісся — "ружу" (зірку). Вона асоціюється зі світлом, теплом і весняним відродженням. Кольори теж символічні:

червоний — це сила і здоров’я;

чорний — земля, пам’ять і захист.

З чого виготовлена та скільки коштує нова монета

Тираж обмежений — до 15 тисяч штук, а її вартість становить 8 832 грн. Придбати монету можна з 7 квітня 2026 року в інтернет-магазині НБУ та у банках-дистриб’юторах.

Вартість нової монети. Фото: Скриншот/НБУ



Монета срібна (999 проба), важить трохи більше ніж 31 грам і має номінал 10 гривень. Її прикрасили емаллю та спеціально "зістарили" за допомогою патинування, щоб додати глибини вигляду.

