Бумажки, а не деньги: какие банкноты больше не берут в магазинах и что с ними делать

Женщина достает мелкие деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины принял решение об окончательном изъятии из обращения бумажных денег малых номиналов. Это означает, что ими больше нельзя будет рассчитаться в магазине, оплатить проезд в транспорте или другие услуги. Чтобы не потерять деньги, украинцам нужно обменять старые банкноты.

О том, какими банкнотами украинцы больше могут рассчитываться в магазинах и что с ними делать, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Какие банкноты потеряли статус платежного средства в Украине и что с ними делать

Начиная со 2 марта 2026 года, купюры номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен больше не используются как платежное средство — их полностью заменили соответствующие металлические монеты.

Как выглядят выведенные из обращения банкноты. Фото: Скриншот/НБУ

Чтобы избежать потери денег, гражданам следует обменять выведенные банкноты на монеты или другие действующие номиналы. Продолжительность обмена зависит от учреждения:

Во всех банках Украины — до 26 февраля 2027 года. В отделениях Национального банка — без ограничения во времени. В отдельных уполномоченных банках (в частности ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 февраля 2029 года.

Поэтому спешить не обязательно, но откладывать надолго тоже не стоит.

Почему в Украине решили заменить мелкие купюры монетами

Такое решение назревало уже несколько лет. Дело в том, что мелкие купюры быстро изнашиваются — в среднем за 2-3 года. А вот монеты могут служить десятки лет.

"Переход на расчеты соответствующими оборотными монетами уже привычен для граждан, он не создает для них неудобств, одновременно приносит пользу и государству, и банкам, и торговым сетям", — отмечают в НБУ.

Регулятор также объясняет, что отказ от мелких купюр поможет сэкономить государственные средства, ведь печатать новые банкноты приходится очень часто. Другое дело монеты — их продолжительность обращения составляет примерно 20-25 лет.

