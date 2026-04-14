Признаки фальшивой валюты: какие доллары не пригодны для использования в Украине

Не все купюры доллара и евро пригодны к использованию в Украине. Некоторые теряют статус платежного средства из-за изношенности, другие — из-за года выпуска. А какие-то банкноты считаются неплатежеспособными, поскольку никогда не были настоящими.

Как украинцам распознать фальшивые купюры доллара.

Как выглядят настоящие доллары

Украинцы могут невооруженным глазом определить поддельные купюры иностранной валюты, хотя лучший способ их рассекретить — воспользоваться специальным оборудованием. По информации на официальном сайте НБУ, риски получения фальсификата минимизируются благодаря знанию элементов защиты и внимательной проверке банкнот.

В Бюро гравировки и печати Министерства финансов США показали, как выглядит настоящая купюра номиналом 100 долларов нового образца (выпущенная с 2013 года). Она должна отображать такие элементы:

водяной знак справа от портрета Бенджамина Франклина, видимый против света, который совпадает с основным изображением;

трехмерную голографическую защитную ленту синего цвета (она не напечатана, а именно вплетена в основу бумаги);

"Колокольчик в чернильнице" — специальный элемент справа от трехмерной ленты, цвет которого при изменении угла становится зеленым вместо медного;

цифру 100 с правой стороны внизу передней стороны купюры, которая меняет цвет при наклоне (аналогично с колокольчиком);

скрытую защитную вертикальную нить, расположенную слева от портрета (ее видно на свету);

надпись "THE UNITED STATE OF AMERICA", которую можно прочитать с помощью увеличительного стекла возле портрета (микропечать).

Плюс определить фальсифицированные купюры доллара можно благодаря текстуре. Американскую валюту печатают на специальной бумаге — более плотной и хрустящей. Если на ощупь чувствуется рельефная печать, в частности при проведении пальцем по номиналу или портрету Бенджамина Франклина, значит банкнота настоящая.

Что делать с сомнительными купюрами доллара

В случае возникновения сомнений относительно платежеспособности иностранной валюты необходимо обратиться в банковское учреждение, где наличные могут проверить с помощью специального оборудования. Но если услуга недоступна, стоит передать деньги на бесплатное исследование в НБУ.

Проблема в том, что стоимость изъятой валюты не возмещается владельцу при условии подтверждения подделки. Об этом говорится на информационном портале Национального банка "Гаразд". А если фальсификацию опровергнут, регулятор компенсирует средства, независимо от степени износа или повреждения иностранных купюр.

Ранее Новини.LIVE писали, что курсы доллара и евро могут вырасти в апреле 2026 года из-за динамики валютной пары. Показатели в обменниках будут зависеть от глобальной обстановки, решений Национального банка и поддержки Украины. Ведь западное финансирование влияет на наполненность госбюджета.

Также Новини.LIVE рассказывали, что некоторые украинцы могут потерять купюры доллара после посещения обменного пункта. Кассиры имеют полномочия изымать наличность, если сомневаются в ее подлинности. Банкноты отправляют на исследование в НБУ, однако иногда возмещают владельцу.