Главная Экономика Некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменника

Некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменника

Дата публикации 20 марта 2026 10:05
Некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменника
Украинцы проходят мимо обменного пункта в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В украинцев могут возникнуть проблемы из-за некоторых купюр доллара. Сотрудники обменных пунктов изымают иностранную валюту в случае появления сомнений относительно подлинности банкнот. Тогда наличные отправляют в уполномоченное подразделение НБУ на исследование.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информационный портал Национального банка "Гаразд".

Почему купюры доллара и евро могут изъять

Единственным законным основанием для изъятия иностранных купюр является неспособность подтвердить их подлинность. То есть если кассир будет сомневаться и не сможет проверить наличные с помощью специального оборудования, он инициирует отправку средств в НБУ.

"В случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны граждане могут обращаться в банки. Банки изымают из обращения сомнительные банкноты и монеты и направляют их на исследование в уполномоченное подразделение Национального банка", — говорится на портале.

Когда присутствуют признаки сильного износа или повреждения, обменники тоже имеют право отказать клиенту в обслуживании, предложив взамен услугу инкассо. В то же время об изъятии речь не идет.

Что будет с изъятой валютой

Процедура исследования бесплатная. Владелец американской или европейской валюты должен дождаться результатов проверки, поскольку в случае подтверждения платежеспособности купюр их стоимость полностью возмещают.

"Если банкноты признаны подлинными, Национальный банк начислит на счет банка соответствующую сумму денег, а банк возместит ее потребителю", — уточнили специалисты.

В ином случае — если доллары или евро действительно оказались фальсификатом — их изымают без компенсации. Поддельные бумажные деньги отправляют в полицию для проведения расследований, ведь изготовление, распространение и использование фальшивой валюты является уголовным нарушением.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут вывозить за границу максимум 10 000 евро в эквиваленте без письменного декларирования. Если сумма больше, придется подтвердить происхождение средств документами.

Также мы писали, что курс доллара в Украине может выйти на новый рекордный уровень в 2026 году. Национальный банк в марте ускорил девальвацию гривны из-за укрепления американской валюты.

Частые вопросы

Как проверить доллар на подлинность в Украине?

Фальсифицированную валюту можно определить невооруженным глазом по определенным признакам. Например, на подделке нет водяных знаков или защитной ленты, бумага не хрустит, отсутствует рельефная печать (ощущается на ощупь) и четкий текст вокруг портрета, видимый под лупой. Если бумага гладкая, а изображения размыты, то с большой вероятностью это фальсификат.

Как обменять старые купюры долларов на новые в Украине?

Обменники часто отказывают клиентам в обмене купюр долларов старого образца. Однако НБУ подтвердил, что финансовые учреждения должны без ограничений обменивать доллары, выпущенные после 1914 года (кроме сильно изношенных и поддельных банкнот). В случае отказа надо сообщить в полицию о нарушении норм или в НБУ для инициирования проверки деятельности обменника.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
