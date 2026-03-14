Главная Экономика Курс доллара в Украине может выйти на новый рекордный уровень в 2026 году

Дата публикации 14 марта 2026 16:20
Пункт обмена валюты, где украинцы могут купить доллары. Фото: Новини.LIVE

Украинцы пытаются следить за тенденциями на валютном рынке, чтобы выгодно покупать или продавать купюры доллара. Однако в марте 2026 прогнозы мало помогают — резкая восходящая динамика, спровоцированная неожиданным укреплением американской валюты, привела к рекордному курсовому скачку.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал редакции Новини.LIVE, к чему готовиться в ближайшее время.

В начале марта официальный курс гривны к доллару фиксировали на самом низком в этом месяце уровне 43,09 грн/долл. В течение двух недель показатель поднялся до рекордного значения 44,16 грн/долл., превысив психологический рубеж. На наличном рынке стоимость американской валюты доходила до 44,42 грн/долл.

Динамика официального курса гривны к доллару в Украине. Фото: скриншот/НБУ

"Никто не прогнозировал, что действительно начнется война с Ираном, никто не прогнозировал, что Иран будет обстреливать соседние государства, что будет проблема с Ормузским проливом и поставками нефти, что будет дефицит топлива в Европе", — отметил Плотников.

По его словам, произошло неожиданное укрепление доллара, связанное с геополитическим напряжением в мире. Если тенденция сохранится в ближайшее время, официальный курс может колебаться в диапазоне 43,90-44,20 грн/долл. Другой сценарий — Национальный банк ускорит девальвацию гривны и курс выйдет на уровень 44,50 грн/долл.

Курс доллара до конца 2026 года

В государственный бюджет заложили среднегодовой официальный курс 45,70 грн/долл. Однако темпы девальвации национальной валюты настолько быстрые, что указанный результат может быть достигнут и даже превышен гораздо раньше.

Если до конца 2026-го удастся удержать стабильное движение показателей, то курсовая динамика достигнет лишь 3-5% в годовом разрезе. Однако некоторые эксперты не настроены на позитивные прогнозы, учитывая ситуацию в мире.

"Мой прогноз был на начало года 44 грн/долл., через несколько месяцев должно стать 45 грн/долл., и в конце года — 46 грн/долл. Это поможет нашим производителям быть конкурентоспособными", — отметил экономист Александр Савченко в эфире Новини.LIVE.

По его словам, Международный валютный фонд будет давить на Национальный банк, поэтому регулятор вынужденно пойдет на контролируемое обесценивание гривны, возвращая курс к экономически адекватным показателям. Ведь его "искусственно завысили" из-за большой помощи международных партнеров Украины.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в украинцев могут изъять купюры доллара при обмене, если появятся сомнения в подлинности валюты. Наличные отправляют на исследование в Национальный банк и потом могут возместить.

Также мы писали, какими купюрами гривны украинцы могут пользоваться без ограничений в марте 2026 года. Минимальным номиналом среди бумажных банкнот осталась двадцатка зеленого цвета.

курс доллара доллар валюта обменники обмен валют
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
