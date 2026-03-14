Курс долара в Україні може вийти на новий рекордний рівень у 2026 році

Пункт обміну валюти, де українці можуть купити долари. Фото: Новини.LIVE

Українці намагаються слідкувати за тенденціями на валютному ринку, аби вигідно купувати чи продавати купюри долара. Однак у березні 2026 прогнози мало допомагають — різка висхідна динаміка, спровокована неочікуваним зміцненням американської валюти, призвела до рекордного курсового стрибка.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів редакції Новини.LIVE, до чого готуватися найближчим часом.

Реклама

Читайте також:

Що буде з курсом долара в Україні

На початку березня офіційний курс гривні до долара фіксували на найнижчому в цьому місяці рівні 43,09 грн/дол. Протягом двох тижнів показник піднявся до рекордного значення 44,16 грн/дол., перевищивши психологічну межу. На готівкового ринку вартість американської валюти доходила до 44,42 грн/дол.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара в Україні. Фото: скриншот/НБУ

"Ніхто не прогнозував, що дійсно почнеться війна з Іраном, ніхто не прогнозував, що Іран буде обстрілювати сусідні держави, що буде проблема з Ормузькою протокою і постачанням нафти, що буде дефіцит палива в Європі", — зазначив Плотніков.

За його словами, відбулося неочікуване зміцнення долара, пов'язане з геополітичним напруженням у світі. Якщо тенденція збережеться найближчим часом, офіційний курс може коливатися в діапазоні 43,90-44,20 грн/дол. Інший сценарій — Національний банк пришвидшить девальвацію гривні і курс вийде на рівень 44,50 грн/дол.

Курс долара до кінця 2026 року

В державний бюджет заклали середньорічний офіційний курс 45,70 грн/дол. Однак темпи девальвації національної валюти настільки швидкі, що вказаний результат може бути досягнутий і навіть перевищений набагато раніше.

Якщо до кінця 2026-го вдасться втримати стабільний рух показників, то курсова динаміка досягне лише 3-5% у річному розрізі. Проте деякі експерти не налаштовані на позитивні прогнози, враховуючи ситуацію у світі.

"Мій прогноз був на початок року 44 грн/дол., за декілька місяців має стати 45 грн/дол., і наприкінці року — 46 грн/дол. Це допоможе нашим виробникам бути конкурентоздатними", — зазначив економіст Олександр Савченко в ефірі Новини.LIVE.

За його словами, Міжнародний валютний фонд буде тиснути на Національний банк, тож регулятор вимушено піде на контрольоване знецінення гривні, повертаючи курс до економічно адекватних показників. Адже його "штучно завищили" через велику допомогу міжнародних партнерів України.

