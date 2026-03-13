Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Різниця між курсами долара і євро зменшується — до чого готуватися людям

Різниця між курсами долара і євро зменшується — до чого готуватися людям

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 16:10
Неконтрольовані курси долара та євро — що буде з валютою найближчим часом
Курси долара та євро в Україні нестабільні. Фото: Новини.LIVE

Українці стали свідками несподіваної ситуації — купюри долара на готівковому ринку різко подорожчали, а європейська валюта не вийшла за межі прогнозованих коливань. Офіційний курс гривні до долара перетнув психологічний рівень і стрімкими темпами рухається до середньорічного показника, закладеного в державний бюджет на 2026 рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара і євро в Україні найближчим часом.

Реклама
Читайте також:

Чого чекати від курсу долара

Протягом двох тижнів березня 2026 року офіційний курс гривні до долара піднявся з мінімального рівня 43,09 грн/дол. до рекордної позначки 44,16 грн/дол. В обмінниках американську валюту продають у середньому по 44,42 грн/дол.

Національний банк вдруге з початку року відпустив курс, пришвидшивши девальвацію гривні. Причини такого рішення пов’язані зі глобальним зміцненням долара, а також геополітичною напруженістю у світі, спровокованою війною на Близькому Сході.

Різниця між курсами долара і євро зменшується — до чого готуватися людям - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Ніхто не прогнозував, що дійсно почнеться війна з Іраном, ніхто не прогнозував, що Іран буде обстрілювати сусідні держави, що буде проблема з Ормузькою протокою і постачанням нафти, що буде дефіцит палива в Європі", — зазначив у коментарі Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

За його словами, ці події були суто гіпотетичними, але вже стали частиною історії. Криза настала непомітно і спровокувала різке зміцнення долара до інших світових валют. Перетин психологічної межі 44 грн/дол. вважався негативним сценарієм, який станом на 13 березня реалізувався.

Економіст уточнив, що дуже важко прогнозувати подальший рух показників в Україні, адже на ситуацію впливають різні чинники. Найближчим часом офіційний курс долара до гривні може або зафіксуватися в діапазоні 43,90-44,20 грн/дол., або дійти до 44,50 грн/дол. і вище з огляду на висхідну тенденцію.

Що буде з курсом євро в Україні

Поки американська валюта невпинно дорожчає, європейська не виходить на межі прогнозованих діапазонів. Офіційний курс залежить від співвідношення у головній парі: долар вперше з листопада 2025 року зміцнів до 1,15 дол./євро, внаслідок чого українці бачать в обмінниках стабільні цифри.

Різниця між курсами долара і євро зменшується — до чого готуватися людям - фото 2
Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Долар змістився по відношенню до євро, з цієї точки зору відбувається певний процес. Якщо американська валюта далі буде міцнішати, то курс євро чекає спокійний період, оскільки його рахують через долар", — зазначив Плотніков.

Можна самостійно порахувати офіційний курс гривні до євро, знаючи два основні показники: курс долара в Україні та співвідношення у головній валютній парі. Достатньо помножити 44,16 грн/дол. на 1,15 дол./євро — вийде 50,78 грн/євро. Орієнтовно навколо цього значення може коливатися офіційний курс найближчим часом.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть набагато вигідніше продати купюри долара з зірочкою біля серійного номера. Цей маркер не впливає на номінальну вартість, однак колекціонери готові заплатити за банкноти більше.

Також ми писали, що мінімальним номіналом купюр гривні у 2026 році стала двадцятка. Банкноти по 1, 2, 5 і 10 грн зразка 2003-2007 років повністю вивели з готівкового обігу. Решта залишилися дійсними.

курс валют курс долара курс євро обмін валют обмін
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації