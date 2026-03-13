Неконтрольовані курси долара та євро — що буде з валютою найближчим часом

Курси долара та євро в Україні нестабільні.

Українці стали свідками несподіваної ситуації — купюри долара на готівковому ринку різко подорожчали, а європейська валюта не вийшла за межі прогнозованих коливань. Офіційний курс гривні до долара перетнув психологічний рівень і стрімкими темпами рухається до середньорічного показника, закладеного в державний бюджет на 2026 рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсом долара і євро в Україні найближчим часом.

Реклама

Читайте також:

Чого чекати від курсу долара

Протягом двох тижнів березня 2026 року офіційний курс гривні до долара піднявся з мінімального рівня 43,09 грн/дол. до рекордної позначки 44,16 грн/дол. В обмінниках американську валюту продають у середньому по 44,42 грн/дол.

Національний банк вдруге з початку року відпустив курс, пришвидшивши девальвацію гривні. Причини такого рішення пов’язані зі глобальним зміцненням долара, а також геополітичною напруженістю у світі, спровокованою війною на Близькому Сході.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Ніхто не прогнозував, що дійсно почнеться війна з Іраном, ніхто не прогнозував, що Іран буде обстрілювати сусідні держави, що буде проблема з Ормузькою протокою і постачанням нафти, що буде дефіцит палива в Європі", — зазначив у коментарі Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

За його словами, ці події були суто гіпотетичними, але вже стали частиною історії. Криза настала непомітно і спровокувала різке зміцнення долара до інших світових валют. Перетин психологічної межі 44 грн/дол. вважався негативним сценарієм, який станом на 13 березня реалізувався.

Економіст уточнив, що дуже важко прогнозувати подальший рух показників в Україні, адже на ситуацію впливають різні чинники. Найближчим часом офіційний курс долара до гривні може або зафіксуватися в діапазоні 43,90-44,20 грн/дол., або дійти до 44,50 грн/дол. і вище з огляду на висхідну тенденцію.

Що буде з курсом євро в Україні

Поки американська валюта невпинно дорожчає, європейська не виходить на межі прогнозованих діапазонів. Офіційний курс залежить від співвідношення у головній парі: долар вперше з листопада 2025 року зміцнів до 1,15 дол./євро, внаслідок чого українці бачать в обмінниках стабільні цифри.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Долар змістився по відношенню до євро, з цієї точки зору відбувається певний процес. Якщо американська валюта далі буде міцнішати, то курс євро чекає спокійний період, оскільки його рахують через долар", — зазначив Плотніков.

Можна самостійно порахувати офіційний курс гривні до євро, знаючи два основні показники: курс долара в Україні та співвідношення у головній валютній парі. Достатньо помножити 44,16 грн/дол. на 1,15 дол./євро — вийде 50,78 грн/євро. Орієнтовно навколо цього значення може коливатися офіційний курс найближчим часом.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть набагато вигідніше продати купюри долара з зірочкою біля серійного номера. Цей маркер не впливає на номінальну вартість, однак колекціонери готові заплатити за банкноти більше.

Також ми писали, що мінімальним номіналом купюр гривні у 2026 році стала двадцятка. Банкноти по 1, 2, 5 і 10 грн зразка 2003-2007 років повністю вивели з готівкового обігу. Решта залишилися дійсними.