Главная Экономика Разница между курсами доллара и евро уменьшается — чего ждать украинцам

Дата публикации 13 марта 2026 16:10
Неконтролируемые курсы доллара и евро — к чему готовиться в ближайшее время
Курсы доллара и евро в Украине нестабильны. Фото: Новини.LIVE

Украинцы столкнулись с неожиданной ситуацией — купюры доллара на наличном рынке резко подорожали, а европейская валюта сохранила стабильные колебания. Официальный курс гривны к доллару пересек психологическую черту и стремительными темпами движется к среднегодовому показателю, заложенному в государственный бюджет на 2026 год.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом доллара и евро в Украине в ближайшее время.

Чего ждать от курса доллара

В течение двух недель марта 2026 года официальный курс гривны к доллару поднялся с минимального уровня 43,09 грн/долл. до рекордной отметки 44,16 грн/долл. В обменниках американскую валюту продают в среднем по 44,42 грн/долл.

Национальный банк второй раз с начала года отпустил курс, ускорив девальвацию гривны. Причины такого решения связаны с глобальным укреплением доллара, а также геополитической напряженностью в мире, спровоцированной войной на Ближнем Востоке.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Никто не прогнозировал, что действительно начнется война с Ираном, никто не прогнозировал, что Иран будет обстреливать соседние государства, что будет проблема с Ормузским проливом и поставками нефти, что будет дефицит топлива в Европе", — отметил в комментарии Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

По его словам, эти события были чисто гипотетическими, но уже стали частью истории. Кризис наступил незаметно и спровоцировал резкое укрепление доллара к другим мировым валютам. Пересечение психологической границы 44 грн/долл. считалось негативным сценарием, который по состоянию на 13 марта реализовался.

Экономист уточнил, что очень трудно прогнозировать дальнейшее движение показателей в Украине, ведь на ситуацию влияют различные факторы. В ближайшее время официальный курс доллара к гривне может либо зафиксироваться в диапазоне 43,90-44,20 грн/долл., либо дойти до 44,50 грн/долл. и выше, учитывая восходящую тенденцию.

Что будет с курсом евро в Украине

Пока американская валюта неустанно дорожает, европейская не выходит за пределы прогнозируемых диапазонов. Официальный курс зависит от соотношения в главной паре: доллар впервые с ноября 2025 года укрепился до 1,15 долл./евро, вследствие чего украинцы видят в обменниках стабильные цифры.

Динамика официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Доллар сместился по отношению к евро, с этой точки зрения происходит определенный процесс. Если американская валюта дальше будет крепнуть, то курс евро ждет спокойный период, поскольку его считают через доллар", — отметил Плотников.

Можно самостоятельно посчитать официальный курс гривны к евро, зная два основных показателя: курс доллара в Украине и соотношение в главной валютной паре. Достаточно умножить 44,16 грн/долл. на 1,15 долл./евро — получится 50,78 грн/евро. Ориентировочно вокруг этого значения может колебаться официальный курс в ближайшее время.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут гораздо выгоднее продать купюры доллара со звездочкой возле серийного номера. Этот маркер не влияет на номинальную стоимость, однако коллекционеры готовы заплатить за банкноты больше.

Также мы писали, что минимальным номиналом купюр гривны в 2026 году стала двадцатка. Банкноты по 1, 2, 5 и 10 грн образца 2003-2007 годов полностью вывели из наличного обращения. Остальные остались действительными.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
