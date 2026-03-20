Деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінника

Українці проходять повз обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

В українців можуть виникнути проблеми через деякі купюри долара. Працівники обмінних пунктів вилучають іноземну валюту в разі появи сумнівів щодо справжності банкнот. Тоді готівку відправляють в уповноважений підрозділ НБУ на дослідження.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформаційний портал Національного банку "Гаразд".

Чому купюри долара та євро можуть вилучити

Єдиною законною підставою для вилучення іноземних купюр є неспроможність підтвердити їх справжність. Тобто якщо касир буде сумніватися і не зможе перевірити готівку за допомогою спеціального обладнання, він ініціює відправлення коштів до НБУ.

"У разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні громадяни можуть звертатися до банків. Банки вилучають з обігу сумнівні банкноти та монети і надсилають їх на дослідження до уповноваженого підрозділу Національного банку", — йдеться на порталі.

Коли присутні ознаки сильного зношення або пошкодження, обмінники також мають право відмовити клієнту в обслуговуванні, запропонувавши натомість послугу інкасо. Водночас про вилучення мова не йде.

Що буде з вилученою валютою

Процедура дослідження безплатна. Власник американської чи європейської валюти повинен дочекатися результатів перевірки, оскільки в разі підтвердження платоспроможності купюр їх вартість повністю відшкодовують.

"Якщо банкноти визнані справжніми, Національний банк нарахує на рахунок банку відповідну суму коштів, а банк відшкодує її споживачеві", — уточнили фахівці.

У протилежному випадку — якщо долали чи євро дійсно виявилися фальсифікатом — їх вилучають без компенсації. Підроблені паперові гроші відправляють в поліцію для проведення розслідувань, бо виготовлення, розповсюдження і використання фальшивої валюти є кримінальним порушенням.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть вивозити за кордон максимум 10 000 євро в еквіваленті без письмового декларування. Якщо сума більша, доведеться підтвердити походження коштів документами.

Також ми писали, що курс долара в Україні може вийти на новий рекордний рівень у 2026 році. Національний банк у березні пришвидшив девальвацію гривні через укріплення американської валюти.

Часті запитання

Як перевірити долар на справжність в Україні?

Фальсифіковану валюту можна визначити неозброєним оком за певними ознаками. Наприклад, на підробці немає водяних знаків або захисної стрічки, папір не хрустить, відсутній рельєфний друк (відчувається на дотик) і чіткий текст навколо портрета, видимий під лупою. Якщо папір гладкий, а зображення розмиті, то з великою ймовірністю це фальсифікат.

Як обміняти старі купюри доларів на нові в Україні?

Обмінники часто відмовляють клієнтам в обміні купюр доларів старого зразка. Однак НБУ підтвердив, що фінансові установи повинні без обмежень обмінювати долари, випущені після 1914 року (окрім сильно зношених і підроблених банкнот). У випадку відмови треба повідомити в поліцію про порушення норм або в НБУ для ініціювання перевірки діяльності обмінника.