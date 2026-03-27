Главная Экономика Курсы доллара и евро в апреле могут вырасти из-за динамики валютной пары

Курсы доллара и евро в апреле могут вырасти из-за динамики валютной пары

Дата публикации 27 марта 2026 16:11
Курсы доллара и евро в апреле могут вырасти из-за динамики валютной пары
Украинцы проходят мимо пункта обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Украинцы с целью выгодного обмена купюр доллара и евро тщательно следят за ситуацией на валютном рынке. Март 2026 года оказался относительно предсказуемым для официального курса евро, зато доллар поймал резкий восходящий тренд. Не помешает узнать, к какой динамике людям готовиться в апреле.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

В течение марта официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 43,09-44,16 грн/долл. Со второй половины месяца началось падение показателей, поскольку европейская валюта совсем немного укрепилась в главной паре. Динамика в апреле будет зависеть от многих факторов, неподвластных Национальному банку.

"Трудно делать квалифицированный прогноз, ведь никто не прогнозировал, что будет война в Персидском заливе, что США начнут эту войну, что они будут планировать сухопутную операцию, что будет задействовано много стран. Есть факторы, которые слабо прогнозировали, поскольку они считались не очень вероятными", — отметил экономист.

Курсы доллара и евро в апреле могут вырасти из-за динамики валютной пары - фото 1
Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

По его словам, если Дональд Трамп завершит войну в апреле, то доллар укрепится, а курс в Украине вырастет. Потому что США немало выигрывают от восстановления логистических цепочек, от продажи собственной нефти и сжиженного газа и т.д., а валюта восстановит позиции на мировом рынке.

Стоит понимать, что курс гривны не будет стремительно двигаться в обратном направлении, даже если Украина получит в апреле первый транш обещанного кредита ЕС. Стоит ожидать колебаний в диапазоне 43,70-44,30 грн/долл. в течение второго месяца весны. Опять же, в какую сторону пойдет курс доллара — зависит от ситуации в мире.

Чего ждать от курса евро

Официальный курс гривны к евро в течение марта 2026 года то поднимался, то падал со спредом 30-40 копеек. Это объясняется динамикой соотношения в главной валютной паре: показатели находились в диапазоне 1,14-1,16 долл./евро.

Ситуация в Украине в следующем месяце будет зависеть от позиции доллара в паре. Если американская валюта снова укрепится, официальный курс евро опустится. И наоборот, ослабление доллара приведет к усилению евро. Поэтому трудно прогнозировать показатели в обменниках, подчеркнул Алексей Плотников.

Курсы доллара и евро в апреле могут вырасти из-за динамики валютной пары - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Плюс рост цен на топливо, которое пошло по всему миру: и в Соединенных Штатах Америки, и по европейским странам. Я не говорю уже об Украине. Конечно, это влияет на доверие к доллару, а оно трансформируется в соотношение к евро", — уточнил специалист.

Можно прогнозировать выход курса евро на уровень 51 грн, если соотношение в главной валютной паре зафиксируется в диапазоне 1,16-1,17 долл./евро. А если продолжится мартовский тренд (1,14-1,15 долл./евро), то в Украине европейская валюта может опуститься до 50 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые купюры доллара недействительны в Украине. Обмен невозможен с банкнотами, выпущенными Федеральной резервной системой до 1914 года. Плюс не удастся продать валюту с признаками сильного повреждения или износа.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему украинцы могут остаться без иностранной валюты после посещения обменного пункта. Кассиры изымают купюры, если сомневаются в их подлинности. Затем наличные отправляют на исследование в Национальный банк.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
