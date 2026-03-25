Какие доллары и евро легально не принимают банки: список признаков в 2026

Пункт обмена иностранной валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцам не всегда удается осуществить успешный обмен долларов и евро. Некоторые иностранные купюры финансовые учреждения могут легально не принимать. Владельцам валюты не помешает узнать, в каких случаях продажа наличных будет невозможна по состоянию на 2026 год.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры доллара и евро не подлежат обмену в Украине.

Изношенные и поврежденные купюры

Финансовые учреждения пользуются Инструкцией о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103. Документ, принятый Национальным банком, содержит перечень признаков сильного износа и повреждения.

По закону, валюту с такими признаками можно принимать на инкассо, то есть отправлять в иностранный банк-корреспондент для замены. Это платная услуга, которую предоставляют отдельные финучреждения. Не подлежат обмену в Украине купюры с:

большими разрывами;

поврежденными элементами дизайна и защиты;

другим первоначальным цветом бумаги и изображений;

локальными и общими загрязнениями (пятнами);

повреждениями вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей или химикатов;

типографскими недостатками.

Если банкноты признают сильно изношенными, их не примут для обмена. Поэтому необходимо вовремя заменять иностранные купюры на новые, дабы избавиться от следов эксплуатации и минимизировать риски.

Какие доллары и евро недействительны

Обмен невозможен с валютой, которая потеряла статус платежного средства или признана недействительной. В первом случае речь идет о долларах, выпущенных Федеральной резервной системой США до 1914 года. По информации НБУ, такая наличность больше не подлежит использованию. Однако купюры, напечатанные после указанного года, являются полностью платежеспособными.

Что касается недействительных банкнот, то речь идет о фальсификате. Очевидно, никаких операций — ни расчетных, ни обменных — с поддельной валютой быть не может. Плюс недействительными считаются деньги, полностью изъятые иностранным государством из обращения.

Напомним, некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменников. Кассиры изымают иностранные купюры и отправляют на исследование в НБУ, если имеют сомнения относительно их подлинности.

Частые вопросы

Какие доллары сложнее всего обменять в Украине?

Распространенной проблемой в Украине является обмен долларовых купюр, датированных 1996-2006 годами. В обиходе их называют "белыми" из-за характерного цвета бумаги и изображений. Обменники часто отказываются принимать такую наличность из-за отсутствия новейших элементов защиты, что затрудняет проверку на подлинность. Однако это считается нарушением закона и карается большими штрафами.

Какие евро выводят из обращения в Украине и мире?

Европейский центральный банк прекратил печать купюр номиналом 500 евро в 2019 году. С тех пор наличные остаются действительным платежным средством, однако их постепенно изымают из обращения. Причина отказа от номинала — большое количество подделок. Украинцам советуют заменить банкноты по 500 евро на меньшие номиналы, в частности по 100 и 200 евро.