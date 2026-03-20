Курс доллара и евро в Украине: одна из валют начала укрепляться на рынке

Дата публикации 20 марта 2026 17:12
Купюры доллара в руках и банкноты евро на столе.

Украинцы тщательно следят за тенденциями на валютном рынке, чтобы удачно осуществлять обменные операции с купюрами доллара и евро. В течение последней недели марта 2026 года официальные курсы могут колебаться в разные стороны, реагируя на глобальную обстановку. Не помешает узнать, какие показатели зафиксируются в Украине.

Об этом редакции Новини.LIVE рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников.

Что будет с курсом доллара в Украине

На понедельник, 23 марта, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны к доллару на уровне 43,82 грн/долл. (-14 копеек). Небольшое укрепление национальной валюты является результатом ослабления доллара на мировом рынке. После недельного колебания в диапазоне 1,14-1,15 долл./евро произошло смещение соотношения в главной валютной паре до 1,16 долл./евро.

"В теории Дональд Трамп в понедельник может выйти к журналистам и сказать, что война с Ираном закончилась. Или наоборот скажет, что боевые действия продолжатся. От этого зависят курсовые соотношения. Сейчас США фактически единственная страна, которая может что-то выиграть от войны", — уточнил Алексей Плотников.

Курс доллара и евро в Украине: одна из валют начала укрепляться на рынке - фото 1
Колебания официального курса гривны к доллару.

С другой стороны, Европейский Союз таки согласовал выделение Украине масштабной финансовой помощи в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Это стабилизирует ситуацию с курсом доллара: активного обратного движения ждать не стоит, однако гривна постепенно укрепится. Конечно, это перспектива не ближайшего времени.

В зависимости от дальнейших событий в мире, официальный курс доллара в период 23-29 марта либо выйдет на колебания в диапазоне 44,00-44,30 грн/долл., либо опустится ниже 43,90 грн/долл. Стремительного удешевления американской валюты не предвидится.

Чего ждать от курса евро

Официальный курс гривны к евро пойдет по обратному маршруту: на понедельник рассчитали 50,67 грн/евро, что превысит предыдущий показатель на 17 копеек. Это результат ослабления американской валюты в паре с евро.

Курс доллара и евро в Украине: одна из валют начала укрепляться на рынке - фото 2
Колебания официального курса гривны к евро.

"Если не брать во внимание войну на Ближнем Востоке, то, как минимум, из-за роста цен на топливо во всем мире доверие к доллару снижается, а соотношение в главной валютной паре корректируется. На прошлой неделе евро дешевело, а на следующей может снова поймать восходящую динамику", — рассказал экономист.

По его словам, трудно делать квалифицированный прогноз, учитывая ежедневную перспективу глобальных сдвигов. В ближайшее время европейская валюта может выйти на уровень 51 грн, если сохранится диапазон 1,16-1,17 долл./евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые украинцы могут остаться без валюты после посещения обменника. Иностранные купюры изымают в случае наличия сомнений относительно подлинности денег и отправляют на исследование в НБУ.

Также мы писали, за какую сумму наличных на границе могут оштрафовать. Украинцам разрешено вывозить валютные ценности до 10 000 евро в эквиваленте без письменного декларирования и подтверждения происхождения.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
