Головна Економіка Курс долара та євро в Україні: одна з валют почала зміцнюватися на ринку

Курс долара та євро в Україні: одна з валют почала зміцнюватися на ринку

Дата публікації: 20 березня 2026 17:12
Купюри долара в руках і банкноти євро на столі. Фото: Новини.LIVE

Українці ретельно слідкують за тенденціями на валютному ринку, аби вдало здійснювати обмінні операції з купюрами долара та євро. Протягом останнього тижня березня 2026 року офіційні курси можуть коливатися в різні сторони, реагуючи на глобальну обстановку. Не завадить дізнатися, які показники зафіксуються в Україні.

Про це редакції Новини.LIVE розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Що буде з курсом долара в Україні

На понеділок, 23 березня, Національний банк розрахував офіційний курс гривні до долара на рівні 43,82 грн/дол. (-14 копійок). Невелике зміцнення національної валюти є результатом ослаблення долара на світовому ринку. Після тижневого коливання в діапазоні 1,14-1,15 дол./євро відбулося зміщення співвідношення у головній валютній парі до 1,16 дол./євро.

"В теорії Дональд Трамп у понеділок може вийти до журналістів і сказати, що війна з Іраном закінчилася. Або навпаки скаже, що бойові дії триватимуть. Від цього залежать курсові співвідношення. Наразі США фактично єдина країна, яка може щось виграти від війни", — уточнив Олексій Плотніков.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

З іншого боку, Європейський Союз таки погодив виділення Україні масштабної фінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Це стабілізує ситуацію з курсом долара: активного зворотного руху чекати не варто, проте гривня поступово зміцниться. Звісно, це перспектива не найближчого часу.

Залежно від подальших подій у світі, офіційний курс долара в період 23-29 березня або вийде на коливання в діапазоні 44,00-44,30 грн/дол., або опуститься нижче 43,90 грн/дол. Стрімкого здешевлення американської валюти не передбачається.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро піде зворотнім маршрутом: на понеділок розрахували 50,67 грн/євро, що перевищить попередній показник на 17 копійок. Це результат ослаблення американської валюти в парі з євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Якщо не брати до уваги війну на Близькому Сході, то, як мінімум, через зростання цін на пальне у всьому світі довіра до долара знижується, а співвідношення у головній валютній парі коригується. Минулого тижня євро дешевшало, а наступного може знову спіймати висхідну динаміку", — розповів економіст.

За його словами, важко робити кваліфікований прогноз, враховуючи щоденну перспективу глобальних зрушень. Найближчим часом європейська валюта може вийти на рівень 51 грн, якщо збережеться діапазон 1,16-1,17 дол./євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінника. Іноземні купюри вилучають в разі наявності сумнівів щодо справжності грошей та відправляють на дослідження в НБУ.

Також ми писали, за яку суму готівки на кордоні можуть оштрафувати. Українцям дозволено вивозити валютні цінності до 10 000 євро в еквіваленті без письмового декларування і підтвердження походження.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
