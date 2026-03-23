Успешный обмен долларов в Украине: действительные купюры и номиналы в 2026

В украинцев нередко возникают проблемы при обмене купюр доллара. Поэтому не помешает узнать, какие иностранные банкноты действительны по состоянию на 2026 год. Ведь финансовые учреждения имеют законные полномочия не принимать некоторые образцы американской наличности.

Какие купюры доллара недействительны в Украине.

Недействительные купюры доллара в 2026

Платежеспособными признают банкноты без признаков сильного износа или повреждения. Если наличность имеет значительные типографские недостатки, ее нельзя использовать в расчетных операциях. Фальсификат, очевидно, тоже не подлежит эксплуатации. Зато с годами эмиссии ситуация сложнее.

В Национальном банке заверили, что финансовые учреждения Украины должны принимать от граждан американские купюры, выпущенные Федеральной резервной системой США с 1914 года. То есть даже столетние образцы валюты остаются действительным платежным средством.

"Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения относительно номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего государства", — говорится на официальном сайте НБУ.

Доллары, напечатанные до 1914 года, потеряли платежеспособность. Банки и обменники могут легально отказать клиенту в обслуживании. Конечно, вероятность подобной ситуации — когда украинец, обладая раритетной купюрой, захочет ее обменять по актуальному курсу — почти равна нулю.

Действительные номиналы доллара США

Федеральную резервную систему, которая объединила частные национальные банки и Казначейство США, основали в 1913-м. За период своего существования ФРС выпустила в обращение купюры таких номиналов:

1 доллар;

2 доллара;

5 долларов;

10 долларов;

20 долларов;

50 долларов;

100 долларов.

Какое-то время печатались банкноты по 500, 1 000, 5 000 и 10 000 долларов, однако их использовали в межбанковских расчетах. Все номиналы считаются действительными по состоянию на 2026 год. Крупные купюры — не исключение, хотя они в основном находятся в частных коллекциях как инвестиционный актив.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, при обмене долларов иностранные купюры могут изъять для исследования в НБУ. Это происходит, если возникают подозрения в подлинности банкнот. Затем их стоимость возмещают владельцу.

Также мы писали, что существуют три распространенные причины отказа в обмене долларовых купюр. Первая — валюта старого образца, вторая — признаки сильного износа, третья — сомнения в платежеспособности наличных.

Частые вопросы

Какие купюры гривны выходят из обращения в Украине?

Национальный банк полностью изъял из наличного обращения купюры номиналами 1, 2, 5 и 10 грн. Постепенный вывод из употребления коснулся номиналов 20, 50, 100, 200 и 500 грн образцов 2003-2007 годов. По состоянию на 2026-й в обращении преобладают банкноты четвертого (самого современного) и третьего (постепенно изымаются) поколения.

Какие купюры долларов не принимает банк в Украине?

Украинские банки не принимают иностранные купюры с признаками сильного износа или повреждения. Например, с разрывами, плесенью, следами горения, большими пятнами, зачеркнутым серийным номером, типографскими недостатками, измененным цветом и тому подобное. Плюс финучреждения не обменивают доллары сомнительной подлинности, зато их изымают для исследования в НБУ.