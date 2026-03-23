Головна Економіка Успішний обмін доларів в Україні: дійсні купюри та номінали у 2026 році

Успішний обмін доларів в Україні: дійсні купюри та номінали у 2026 році

Дата публікації: 23 березня 2026 08:10
Успішний обмін доларів в Україні: дійсні купюри та номінали у 2026 році
Купюри долара різних номіналів у гаманці. Фото: Новини.LIVE

В українців нерідко виникають проблеми під час обміну купюр долара. Тому не завадить дізнатися, які іноземні банкноти дійсні станом на 2026 рік. Бо фінансові установи мають законні повноваження не приймати деякі зразки американської готівки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри долара недійсні в Україні.

Недійсні купюри долара у 2026

Платоспроможними визнають банкноти без ознак сильного зношення або пошкодження. Якщо готівка має значні типографські недоліки, її не можна використати в розрахункових операціях. Фальсифікат, очевидно, теж не підлягає експлуатації. Натомість з роками емісії ситуація складніша.

В Національному банку запевнили, що фінансові установи України повинні приймати від громадян американські купюри, випущені Федеральною резервною системою США з 1914 року. Тобто навіть сторічні зразки валюти залишаються дійсним платіжним засобом.

"Уповноваженим установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної держави", — йдеться на офіційному сайті НБУ.

Долари, надруковані до 1914 року, втратили платоспроможність. Банки та обмінники можуть легально відмовити клієнту в обслуговуванні. Звісно, вірогідність подібної ситуації — коли українець, володіючи раритетною купюрою, захоче її обміняти за актуальним курсом — майже дорівнює нулю.

Дійсні номінали долара США

Федеральну резервну систему, яка об'єднала приватні національні банки та Казначейство США, заснували в 1913-му. За період свого існування ФРС випустила в обігу купюри таких номіналів:

  • 1 долар;
  • 2 долари;
  • 5 доларів;
  • 10 доларів;
  • 20 доларів;
  • 50 доларів;
  • 100 доларів.

Якийсь час друкувалися банкноти по 500, 1 000, 5 000 і 10 000 доларів, однак їх використовували у міжбанківських розрахунках. Всі номінали вважаються дійсними станом на 2026 рік. Великі купюри — не виключення, хоча вони здебільшого перебувають у приватних колекціях як інвестиційний актив.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, під час обміну доларів іноземні купюри можуть вилучити для дослідження в НБУ. Це відбувається, якщо виникають підозри у справжності банкнот. Потім їх вартість відшкодовують власнику.

Також ми писали, що існують три поширені причини відмови в обміні доларових купюр. Перша — валюта старого зразка, друга — ознаки сильного зношення, третя — сумніви у платоспроможності готівки.

Часті запитання

Які купюри гривні виходять з обігу в Україні?

Національний банк повністю вилучив із готівкового обігу купюри номіналами 1, 2, 5 і 10 грн. Поступове виведення з ужитку торкнулося номіналів 20, 50, 100, 200 та 500 грн зразків 2003-2007 років. Станом на 2026-й в обігу переважають банкноти четвертого (найсучаснішого) і третього (поступово вилучаються) покоління.

Які купюри доларів не приймає банк в Україні?

Українські банки не приймають іноземні купюри з ознаками сильного зношення чи пошкодження. Наприклад, із розривами, цвіллю, слідами горіння, великими плямами, закресленим серійним номером, типографськими недоліками, зміненим кольором тощо. Плюс фінустанови не обмінюють долари сумнівної справжності, натомість їх вилучають для дослідження в НБУ.

НБУ долар валюта банкнота купюра
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
