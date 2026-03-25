Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Які долари та євро легально не приймають банки: перелік ознак у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 09:05
Пункт обміну іноземної валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українцям не завжди вдається здійснити успішний обмін доларів і євро. Деякі іноземні купюри фінансові установи можуть легально не приймати. Власникам валюти не завадить дізнатися, в яких випадках продаж готівки буде неможливий станом на 2026 рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри долара та євро не підлягають обміну в Україні.

Читайте також:

Зношені та пошкоджені купюри

Фінансові установи послуговуються Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103. Документ, ухвалений Національним банком, містить перелік ознак сильного зношення і пошкодження.

За законом, валюту з такими ознаками можна приймати на інкасо, тобто відправляти в іноземний банк-кореспондент для заміни. Це платна послуга, яку надають окремі фінустанови. Не підлягають обміну в Україні купюри з:

  • великими розривами;
  • пошкодженими елементами дизайну та захисту;
  • іншим первісним кольором паперу і зображень;
  • локальними і загальними забрудненнями (плямами);
  • пошкодженнями внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин або хімікатів;
  • друкарськими недоліками.

Якщо банкноти визнають сильно зношеними, їх не приймуть для обміну. Тому необхідно вчасно замінювати іноземні купюри на нові, аби позбутися слідів експлуатації та мінімізувати ризики.

Які долари та євро недійсні

Обмін неможливий з валютою, яка втратила статус платіжного засобу чи визнана недійсною. В першому випадку йдеться про долари, випущені Федеральною резервною системою США до 1914 року. За інформацією НБУ, така готівка більше не підлягає використанню. Проте купюри, надруковані після вказаного року, є повністю платоспроможними.

Щодо недійсних банкнот, то йдеться про фальсифікат. Очевидно, жодних операцій — ні розрахункових, ані обмінних — з подробленою валютою бути не може. Плюс недійсними вважаються гроші, повністю вилучені іноземною державою з обігу.

Нагадаємо, деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінників. Касири вилучають іноземні купюри і відправляють на дослідження в НБУ, якщо мають сумніви щодо їх справжності.

Також ми писали, що відбувається з курсом долара та євро в Україні наприкінці березня 2026 року. Європейська валюта знову спіймала висхідний тренд, натомість американська потроху слабшає у головній парі.

Часті запитання

Які долари найскладніше обміняти в Україні?

Поширеною проблемою в Україні є обмін доларових купюр, датованих 1996-2006 роками. В побуті їх називають "білими" через характерний колір паперу і зображень. Обмінники часто відмовляються приймати таку готівку через відсутність новітніх елементів захисту, що ускладнює перевірку на справжність. Однак це вважається порушенням закону і карається великими штрафами.

Які євро виводять з обігу в Україні та світі?

Європейський центральний банк припинив друк купюр номіналом 500 євро у 2019 році. Відтоді готівка залишається дійсним платіжним засобом, однак її поступово вилучають з обігу. Причина відмови від номіналу — велика кількість підробок. Українцям радять замінити банкноти по 500 євро на менші номінали, зокрема по 100 та 200 євро.

євро валюта обмін валют долари
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації