Які долари та євро легально не приймають банки: перелік ознак у 2026 році

Пункт обміну іноземної валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українцям не завжди вдається здійснити успішний обмін доларів і євро. Деякі іноземні купюри фінансові установи можуть легально не приймати. Власникам валюти не завадить дізнатися, в яких випадках продаж готівки буде неможливий станом на 2026 рік.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри долара та євро не підлягають обміну в Україні.

Зношені та пошкоджені купюри

Фінансові установи послуговуються Інструкцією про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103. Документ, ухвалений Національним банком, містить перелік ознак сильного зношення і пошкодження.

За законом, валюту з такими ознаками можна приймати на інкасо, тобто відправляти в іноземний банк-кореспондент для заміни. Це платна послуга, яку надають окремі фінустанови. Не підлягають обміну в Україні купюри з:

великими розривами;

пошкодженими елементами дизайну та захисту;

іншим первісним кольором паперу і зображень;

локальними і загальними забрудненнями (плямами);

пошкодженнями внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин або хімікатів;

друкарськими недоліками.

Якщо банкноти визнають сильно зношеними, їх не приймуть для обміну. Тому необхідно вчасно замінювати іноземні купюри на нові, аби позбутися слідів експлуатації та мінімізувати ризики.

Які долари та євро недійсні

Обмін неможливий з валютою, яка втратила статус платіжного засобу чи визнана недійсною. В першому випадку йдеться про долари, випущені Федеральною резервною системою США до 1914 року. За інформацією НБУ, така готівка більше не підлягає використанню. Проте купюри, надруковані після вказаного року, є повністю платоспроможними.

Щодо недійсних банкнот, то йдеться про фальсифікат. Очевидно, жодних операцій — ні розрахункових, ані обмінних — з подробленою валютою бути не може. Плюс недійсними вважаються гроші, повністю вилучені іноземною державою з обігу.

Нагадаємо, деякі українці можуть залишитися без валюти після відвідування обмінників. Касири вилучають іноземні купюри і відправляють на дослідження в НБУ, якщо мають сумніви щодо їх справжності.

Часті запитання

Які долари найскладніше обміняти в Україні?

Поширеною проблемою в Україні є обмін доларових купюр, датованих 1996-2006 роками. В побуті їх називають "білими" через характерний колір паперу і зображень. Обмінники часто відмовляються приймати таку готівку через відсутність новітніх елементів захисту, що ускладнює перевірку на справжність. Однак це вважається порушенням закону і карається великими штрафами.

Які євро виводять з обігу в Україні та світі?

Європейський центральний банк припинив друк купюр номіналом 500 євро у 2019 році. Відтоді готівка залишається дійсним платіжним засобом, однак її поступово вилучають з обігу. Причина відмови від номіналу — велика кількість підробок. Українцям радять замінити банкноти по 500 євро на менші номінали, зокрема по 100 та 200 євро.