Курси долара та євро у квітні можуть зрости через динаміку валютної пари

Українці проходять повз пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Українці з метою вигідного обміну купюр долара та євро ретельно слідкують за ситуацією на валютному ринку. Березень 2026 року виявився відносно передбачуваним для офіційного курсу євро, натомість долар спіймав різкий висхідний тренд. Не завадить дізнатися, до якої динаміки людям готуватися у квітні.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

Протягом березня офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 43,09-44,16 грн/дол. З другої половини місяця почалося падіння показників, оскільки європейська валюта зовсім трохи зміцнилася у головній парі. Динаміка у квітні буде залежати від багатьох факторів, непідвласних Національному банку.

"Важко робити кваліфікований прогноз, бо ніхто не прогнозував, що буде війна у Перській затоці, що США почнуть цю війну, що вони плануватимуть сухопутну операцію, що буде задіяно багато країн. Тобто є чинники, які слабо прогнозували, оскільки вони вважалися не дуже ймовірними", — зазначив економіст.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

За його словами, якщо Дональд Трамп завершить війну в квітні, то долар зміцниться, а курс в Україні зросте. Бо США чимало виграють від відновлення логістичних ланцюжків, від продажу власної нафти і скрапленого газу тощо, а валюта відновить позиції на світовому ринку.

Варто розуміти, що курс гривні не буде стрімко рухатися у зворотному напрямку, навіть якщо Україна отримає у квітні перший транш обіцяного кредиту ЄС. Слід очікувати коливань у діапазоні 43,70-44,30 грн/дол. протягом другого місяця весни. Знову таки, в який бік піде курс долара — залежить від ситуації у світі.

Чого чекати від курсу євро

Офіційний курс гривні до євро протягом березня 2026 року то піднімався, то падав зі спредом 30-40 копійок. Це пояснюється динамікою співвідношення у головній валютній парі: показники перебували в діапазоні 1,14-1,16 дол./євро.

Ситуація в Україні наступного місяця буде залежати від позиції долара в парі. Якщо американська валюта знову зміцниться, офіційний курс євро опуститься. І навпаки, ослаблення долара призведе до посилення євро. Тому важко прогнозувати показники в обмінниках, наголосив Олексій Плотніков.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Плюс зростання цін на пальне, яке пішло по всьому світу: і в Сполучених Штатах Америки, і по європейських країнах. Я не кажу вже про Україну. Звичайно, це впливає на довіру до долара, а вона трансформується у співвідношення до євро", — уточнив фахівець.

Можна прогнозувати вихід курсу євро на рівень 51 грн, якщо співвідношення у головній валютній парі зафіксується в діапазоні 1,16-1,17 дол./євро. А якщо продовжиться березневий тренд (1,14-1,15 дол./євро), то в Україні європейська валюта може опуститися до 50 грн.

Що ще варто знати українцям

