Ознаки фальшивої валюти: які долари непридатні до використання в Україні

Купюри долара на столі. Фото: Новини.LIVE

Не всі купюри долара та євро придатні до використання в Україні. Деякі втрачають статус платіжного засобу через зношеність, інші — через рік випуску. А якісь банкноти вважаються неплатоспроможними, оскільки ніколи не були справжніми.

Який вигляд мають справжні долари

Українці можуть неозброєним оком визначити підроблені купюри іноземної валюти, хоча найкращий спосіб їх розсекретити — скористатися спеціальним обладнанням. За інформацією на офіційному сайті НБУ, ризики отримання фальсифікату мінімізуються завдяки знанням елементів захисту та уважній перевірці банкнот.

В Бюро гравіювання та друку Міністерства фінансів США показали, який вигляд має справжня купюра номіналом 100 доларів нового зразка (випущена з 2013 року). Вона повинна відображати такі елементи:

водяний знак праворуч від портрета Бенджаміна Франкліна, видимий проти світла, який збігається з основним зображенням;

тривимірну голографічну захисну стрічку синього кольору (вона не надрукована, а саме вплетена в основу паперу);

"Дзвіночок у чорнильниці" — спеціальний елемент праворуч від тривимірної стрічки, колір якого при зміні кута стає зеленим замість мідного;

цифру 100 з правого боку внизу передньої сторони купюри, яка змінює колір при нахилі (аналогічно з дзвіночком);

приховану захисну вертикальну нитку, розташовану ліворуч від портрета (її видно на світлі);

напис "THE UNITED STATE OF AMERICA", який можна прочитати за допомогою збільшуваного скла біля портрета (мікродрук).

Купюра номіналом 100 доларів. Фото: uscurrency.gov

Плюс визначити фальсифіковані купюри долара можна завдяки текстурі. Американську валюту друкують на спеціальному папері — більш щільному та хрусткому. Якщо на дотик відчувається рельєфний друк, зокрема під час проведення пальцем по номіналу чи портрету Бенджаміна Франкліна, значить банкнота справжня.

Читайте також:

Що робити з сумнівними купюрами долара

У разі виникнення сумнівів стосовно платоспроможності іноземної валюти необхідно звернутися в банківську установа, де готівку можуть перевірити за допомогою спеціального обладнання. Але якщо послуга недоступна, варто передати гроші на безплатне дослідження в НБУ.

Проблема в тому, що вартість вилученої валюти не відшкодовується власнику за умови підтвердження підробки. Про це йдеться на інформаційному порталі Національного банку "Гаразд". А якщо фальсифікацію спростують, регулятор компенсує кошти, незалежно від ступеня зношення чи пошкодження іноземних купюр.

Раніше Новини.LIVE писали, що курси долара та євро можуть зрости у квітні 2026 року через динаміку валютної пари. Показники в обмінниках будуть залежати від глобальної обстановки, рішень Національного банку та підтримки України. Адже західне фінансування впливає на наповненість держбюджету.

Також Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть втратити купюри долара після відвідування обмінного пункту. Касири мають повноваження вилучати готівку, якщо сумніваються в її справжності. Банкноти відправляють на дослідження в НБУ, проте інколи відшкодовують власнику.