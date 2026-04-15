Папірці, а не гроші: які банкноти більше не беруть в магазинах та що з ними робити

Жінка дістає дрібні гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України ухвалив рішення про остаточне вилучення з обігу паперових грошей малих номіналів. Це означає, що ними більше не можна буде розрахуватись в магазині, оплатити проїзд в транспорті чи інші послуги. Щоб не втратити гроші, українцям потрібно обміняти старі банкноти.

Про те, якими банкнотами українці більше можуть розраховуватись в магазинах та що з ними робити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Які банкноти втратили статус платіжного засобу в Україні та що з ними робити

Починаючи з 2 березня 2026 року, купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень більше не використовуються як платіжний засіб — їх повністю замінили відповідні металеві монети.

Який вигляд мають виведені з обігу банкноти. Фото: Скриншот/НБУ

Щоб уникнути втрати грошей, громадянам слід обміняти виведені банкноти на монети або інші чинні номінали. Тривалість обміну залежить від установи:

У всіх банках України — до 26 лютого 2027 року. У відділеннях Національного банку — без обмеження в часі. В окремих уповноважених банках (зокрема ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 лютого 2029 року.

Тож поспішати не обов’язково, але відкладати надовго теж не варто.

Читайте також:

Чому в Україні вирішили замінити дрібні купюри монетами

Таке рішення назрівало вже кілька років. Річ у тому, що дрібні купюри швидко зношуються — у середньому за 2–3 роки. А от монети можуть служити десятки років.

"Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам", — зазначають в НБУ.

Регулятор також пояснює, що відмова від дрібних купюр допоможе зекономити державні кошти, адже друкувати нові банкноти доводиться дуже часто. Інша справа монети — їх тривалість обігу становить приблизно 20-25 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні не всі долари і євро приймають. Частина купюр уже занадто зношена, інші можуть не підходити через рік випуску. А є й такі, що взагалі не мають цінності, бо це підробки.

Також Новини.LIVE розповідали, що старі українські монети іноді коштують чимало. Колекціонери можуть віддати тисячі гривень за рідкісні екземпляри або монети з дефектами. Такі пропозиції часто можна знайти в інтернеті.