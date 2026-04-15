Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка НБУ вивів з обігу деякі банкноти: чим більше не вийде заплатити в магазині

НБУ вивів з обігу деякі банкноти: чим більше не вийде заплатити в магазині

Ua ru
Дата публікації: 15 квітня 2026 12:12
Папірці, а не гроші: які банкноти більше не беруть в магазинах та що з ними робити
Жінка дістає дрібні гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України ухвалив рішення про остаточне вилучення з обігу паперових грошей малих номіналів. Це означає, що ними більше не можна буде розрахуватись в магазині, оплатити проїзд в транспорті чи інші послуги. Щоб не втратити гроші, українцям потрібно обміняти старі банкноти.

Про те, якими банкнотами українці більше можуть розраховуватись в магазинах та що з ними робити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Які банкноти втратили статус платіжного засобу в Україні та що з ними робити

Починаючи з 2 березня 2026 року, купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень більше не використовуються як платіжний засіб — їх повністю замінили відповідні металеві монети.

Який вигляд мають виведені з обігу банкноти. Фото: Скриншот/НБУ

Щоб уникнути втрати грошей, громадянам слід обміняти виведені банкноти на монети або інші чинні номінали. Тривалість обміну залежить від установи:

  1. У всіх банках України — до 26 лютого 2027 року.
  2. У відділеннях Національного банку — без обмеження в часі.
  3. В окремих уповноважених банках (зокрема ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 лютого 2029 року.

Тож поспішати не обов’язково, але відкладати надовго теж не варто.

Таке рішення назрівало вже кілька років. Річ у тому, що дрібні купюри швидко зношуються — у середньому за 2–3 роки. А от монети можуть служити десятки років.

"Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам", — зазначають в НБУ.

Регулятор також пояснює, що відмова від дрібних купюр допоможе зекономити державні кошти, адже друкувати нові банкноти доводиться дуже часто. Інша справа монети — їх тривалість обігу становить приблизно 20-25 років.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні не всі долари і євро приймають. Частина купюр уже занадто зношена, інші можуть не підходити через рік випуску. А є й такі, що взагалі не мають цінності, бо це підробки.

Також Новини.LIVE розповідали, що старі українські монети іноді коштують чимало. Колекціонери можуть віддати тисячі гривень за рідкісні екземпляри або монети з дефектами. Такі пропозиції часто можна знайти в інтернеті.

НБУ гроші банкнота купюра
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації