Папірці, а не гроші: які банкноти більше не беруть в магазинах та що з ними робити

НБУ вивів з обігу деякі банкноти: чим більше не вийде заплатити в магазині
Національний банк України ухвалив рішення про остаточне вилучення з обігу паперових грошей малих номіналів. Це означає, що ними більше не можна буде розрахуватись в магазині, оплатити проїзд в транспорті чи інші послуги. Щоб не втратити гроші, українцям потрібно обміняти старі банкноти.
Про те, якими банкнотами українці більше можуть розраховуватись в магазинах та що з ними робити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.
Які банкноти втратили статус платіжного засобу в Україні та що з ними робити
Починаючи з 2 березня 2026 року, купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень більше не використовуються як платіжний засіб — їх повністю замінили відповідні металеві монети.
Щоб уникнути втрати грошей, громадянам слід обміняти виведені банкноти на монети або інші чинні номінали. Тривалість обміну залежить від установи:
- У всіх банках України — до 26 лютого 2027 року.
- У відділеннях Національного банку — без обмеження в часі.
- В окремих уповноважених банках (зокрема ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) — до 28 лютого 2029 року.
Тож поспішати не обов’язково, але відкладати надовго теж не варто.
Чому в Україні вирішили замінити дрібні купюри монетами
Таке рішення назрівало вже кілька років. Річ у тому, що дрібні купюри швидко зношуються — у середньому за 2–3 роки. А от монети можуть служити десятки років.
"Перехід на розрахунки відповідними обіговими монетами вже звичний для громадян, він не створює для них незручностей, водночас приносить користь і державі, і банкам, і торговельним мережам", — зазначають в НБУ.
Регулятор також пояснює, що відмова від дрібних купюр допоможе зекономити державні кошти, адже друкувати нові банкноти доводиться дуже часто. Інша справа монети — їх тривалість обігу становить приблизно 20-25 років.
