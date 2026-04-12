Головна Економіка Заробіток на українських монетах: дві копійки принесуть чималий дохід

Дата публікації: 12 квітня 2026 11:35
Українські монети з дефектами: які дві копійки дорого коштують у 2026 році
Українські монети різних номіналів. Фото: НБУ/Flickr

Чимало старих українських монет здатні принести власникам непоганий дохід. Колекціонери готові платити тисячі гривень за копійки з унікальними характеристиками або дефектами. Оголошення про продаж металевих виробів регулярно публікують в інтернеті.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які дві монети дорого коштують в Україні.

50 копійок 1992 року

Користувач Violity опублікував оголошення про продаж монети номіналом 50 копійок 1992 року карбування. Йдеться про штамп 3(1)Ваг із гладким гуртом. Всі вироби з третім різновидом характеризуються потовщеним гербом і жирним шрифтом на аверсі, а також розміром зображення приблизно 17,7 мм.

Згідно з даними порталу "Монети-ягідки", штамп 3(1)Ваг з’явився в результаті налагодження верстатів. Тоді працівники заводу використовували матриці без рифлень і пуансони з браком, у результаті чого на копійках спостерігається унікальний дефект — середній зуб тризуба має потовщення зліва.

Заробіток на українських монетах: дві копійки принесуть чималий дохід - фото 1
Номінал 50 копійок 1992 року, штамп 3(1)Ваг. Фото: Монети-ягідки

Інші характерні ознаки включають:

Читайте також:
  • рисунок 17,7 мм;
  • гроно №1 має 4 ягоди, а п'ята злилася з вінком;
  • гурт гладкий.

Середня вартість доходить до 5 000 грн, однак користувач Violity встановив ціну 20 000 грн за свою монету. Відомо, що весь бракований тираж мали утилізувати, тому невідомо, яким чином штамп міг потрапити в обіг.

50 копійок з двома реверсами

Нумізмати часто шукають для своїх колекцій нетипові вироби. За копійки з цікавими дефектами завжди платять більше, оскільки відсоток унікальності високий. На онлайн-аукціоні виставили лот за 22 500 грн: ціна аргументована двома реверсами в дизайні.

Заробіток на українських монетах: дві копійки принесуть чималий дохід - фото 2
Оголошення про продаж бракованої монети. Фото: скриншот

Тобто дві сторони монети відображають номінал 50 копійок, а Малий Герб України відсутній. Подібний брак зустрічається дуже рідко, і колекціонери готові боротися за металевий екземпляр. Водночас середня вартість доходить максимум до 8 000 грн, тому пропозиція власника не зацікавила користувачів Violity.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі монети від Національного банку коштують десятки і сотні тисяч гривень. Наприклад, пам’ятний золотий виріб "Архістратиг Михаїл" продавали за 70 000 грн. А монету "Херсонес Таврійський" — майже за 250 000 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям варто відмовитися від деяких купюр гривні у 2026 році. НБУ поступово вилучає з обігу старі банкноти, зокрема зразків 2003-2007 років. З часом ці гроші втратять статус платіжного засобу і перестануть прийматися в розрахунках.

Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Єлизавета Супівська
