Главная Экономика Заработок на украинских монетах: две копейки принесут немалый доход

Дата публикации 12 апреля 2026 11:35
Украинские монеты с дефектами: какие две копейки дорого стоят в 2026 году
Украинские монеты разных номиналов. Фото: НБУ/Flickr

Многие старые украинские монеты способны принести владельцам неплохой доход. Коллекционеры готовы платить тысячи гривен за копейки с уникальными характеристиками или дефектами. Объявления о продаже металлических изделий регулярно публикуют в интернете.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие две монеты дорого стоят в Украине.

50 копеек 1992 года

Пользователь Violity опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 50 копеек 1992 года чеканки. Речь идет о штампе 3(1)Ваг с гладким гуртом. Все изделия с третьей разновидностью характеризуются утолщенным гербом и жирным шрифтом на аверсе, а также размером изображения примерно 17,7 мм.

Согласно данным портала "Монеты-ягодки", штамп 3(1)Ваг появился в результате наладки станков. Тогда работники завода использовали матрицы без рифлений и пуансоны с браком, в результате чего на копейках наблюдается уникальный дефект — средний зуб трезубца с утолщением слева.

Номинал 50 копеек 1992 года, штамп 3(1)Ваг. Фото: Монеты-ягодки

Другие характерные признаки включают:

  • рисунок 17,7 мм;
  • гроздь №1 имеет 4 ягоды, а пятая слилась с венком;
  • гурт гладкий.

Средняя стоимость доходит до 5 000 грн, однако пользователь Violity установил цену 20 000 грн за свою монету. Известно, что весь бракованный тираж должны были утилизировать, поэтому неизвестно, каким образом штамп мог попасть в оборот.

50 копеек с двумя реверсами

Нумизматы часто ищут для своих коллекций нетипичные изделия. За копейки с интересными дефектами всегда платят больше, поскольку процент уникальности высокий. На онлайн-аукционе выставили лот за 22 500 грн: цена аргументирована двумя реверсами в дизайне.

Объявление о продаже бракованной монеты. Фото: скриншот

То есть две стороны монеты отображают номинал 50 копеек, а Малый Герб Украины отсутствует. Подобный брак встречается очень редко, и коллекционеры готовы бороться за металлический экземпляр. В то же время средняя стоимость доходит максимум до 8 000 грн, поэтому предложение владельца не заинтересовало пользователей Violity.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые монеты от Национального банка стоят десятки и сотни тысяч гривен. Например, памятное золотое изделие "Архистратиг Михаил" продавали за 70 000 грн. А монету "Херсонес Таврический" — почти за 250 000 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцам стоит отказаться от некоторых купюр гривны в 2026 году. НБУ постепенно изымает из обращения старые банкноты, в частности образцов 2003-2007 годов. Со временем эти деньги потеряют статус платежного средства и перестанут приниматься в расчетах.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
