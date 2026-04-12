Украинские монеты с дефектами: какие две копейки дорого стоят в 2026 году

Украинские монеты разных номиналов.

Многие старые украинские монеты способны принести владельцам неплохой доход. Коллекционеры готовы платить тысячи гривен за копейки с уникальными характеристиками или дефектами. Объявления о продаже металлических изделий регулярно публикуют в интернете.

какие две монеты дорого стоят в Украине.

50 копеек 1992 года

Пользователь Violity опубликовал объявление о продаже монеты номиналом 50 копеек 1992 года чеканки. Речь идет о штампе 3(1)Ваг с гладким гуртом. Все изделия с третьей разновидностью характеризуются утолщенным гербом и жирным шрифтом на аверсе, а также размером изображения примерно 17,7 мм.

Согласно данным портала "Монеты-ягодки", штамп 3(1)Ваг появился в результате наладки станков. Тогда работники завода использовали матрицы без рифлений и пуансоны с браком, в результате чего на копейках наблюдается уникальный дефект — средний зуб трезубца с утолщением слева.

Номинал 50 копеек 1992 года, штамп 3(1)Ваг. Фото: Монеты-ягодки

Другие характерные признаки включают:

Читайте также:

рисунок 17,7 мм;

гроздь №1 имеет 4 ягоды, а пятая слилась с венком;

гурт гладкий.

Средняя стоимость доходит до 5 000 грн, однако пользователь Violity установил цену 20 000 грн за свою монету. Известно, что весь бракованный тираж должны были утилизировать, поэтому неизвестно, каким образом штамп мог попасть в оборот.

50 копеек с двумя реверсами

Нумизматы часто ищут для своих коллекций нетипичные изделия. За копейки с интересными дефектами всегда платят больше, поскольку процент уникальности высокий. На онлайн-аукционе выставили лот за 22 500 грн: цена аргументирована двумя реверсами в дизайне.

Объявление о продаже бракованной монеты. Фото: скриншот

То есть две стороны монеты отображают номинал 50 копеек, а Малый Герб Украины отсутствует. Подобный брак встречается очень редко, и коллекционеры готовы бороться за металлический экземпляр. В то же время средняя стоимость доходит максимум до 8 000 грн, поэтому предложение владельца не заинтересовало пользователей Violity.

