Майбутня пенсія для ФОП: чи можна подвоїти страховий стаж, якщо є робота

Українці можуть мати кілька джерел сплати єдиного соціального внеску. Завдяки нарахуванню коштів людина збільшує свій страховий стаж, необхідний для пенсійного забезпечення в майбутньому. Постає питання, чи буде стаж подвоюватися, якщо ФОП у 2026 році одночасно є найманим працівником.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що треба знати про сплату ЄСВ і нарахування страхового стажу.

Як нараховують страховий стаж

Сплачуючи ЄСВ, українці забезпечують собі пенсію в майбутньому. Аби страховий стаж нараховувався, необхідно щомісяця поповнювати державний бюджет на мінімальну суму — 1 902,34 грн (діє станом на 2026 рік).

Згідно з законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", один платіж забезпечує одним місяцем стажу. А кількість внесків протягом місяця ніяк не впливає на збільшення страхового стажу. Іншими словами, неможливо 10 разів заплатити ЄСВ у квітні та отримати 10 місяців стажу.

Чи подвоюється стаж для ФОП

Фізичні особи-підприємці сплачують єдиний соціальний внесок за себе, це обов’язок кожного ФОПа в Україні. Водночас немало самозайнятих осіб є найманими працівниками, тобто мають офіційне місце роботи. Законодавство дозволяє ФОПу не сплачувати ЄСВ, якщо за нього це робить роботодавець.

Відповідна норма окреслена статтею 4 закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування". Але виникає логічне питання: чи можна подвоїти свій стаж, зробивши два внески протягом місяця — за ФОП і найманого працівника?

Відповідь очевидна. Стаж не збільшується для підприємців, які з різних джерел двічі сплатили єдиний соціальний внесок. Один платіж "згорить", його не повернуть як помилковий. Проте добровільне збільшення суми ЄСВ може підвищити розмір майбутньої пенсії, оскільки він залежить не лише від страхового стажу.

Що ще варто знати українцям

